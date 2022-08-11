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阿里巴巴收升逾4%　拆解阿里業績＋前景：到底軟銀減持影響多大？

股市 18:02 2022/08/11

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阿里巴巴 （09988） 收市升逾4%，收報91.75元，重上10天線。軟銀將減持阿里巴巴股份，料獲利約340億美元，阿里股價照升，前景怎分析？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）分析指，軟銀減持阿里是出於自身套現壓力，而非看好或看淡阿里，不過阿里未來能否保住龍頭地位。

*美國CPI出爐大市點走？立即重溫《開市追揸沽》*

黃耀宗續指，阿里近期未見有基本面支持，即使業績勝預期，調低了雲計算增長預期，但沒了雲計算整體增長減少，不算特別吸引。

不過就軟銀減持阿里巴巴股份，黃耀宗舉例美股SoFi Technologies（SOFI.US），其業績公布前兩晚亦有被減持消息，股價一度受壓後昨晚反彈，除了美股市場氣氛好，金融科技板塊上升動力亦令股價反彈，由此可見減持消息未必令股價受壓，是視乎基本面是否受市場信任。

黃又指，軟銀今年減持股份並非看好或看淡股份表現，是自身很多問題，尤其套現壓力。但阿里巴巴 （09988） 短線如失守近期低位，建議先做風險管理。「二十大」前未必可睇通阿里能否繼續成為行業「阿哥」保龍頭地位，抑或會出政策壓一壓阿里勢頭，再扶起二線科企，但過去一年又未見後起之秀。如果只是壓一壓龍頭勿「食水太深」，阿里市佔未有收縮，是可翻身；但如果像海外想企業市佔率更平均，阿里增長又縮，市佔率又縮，要有很大的競爭力，才可以在這麼大的企業有明顯增長。

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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