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【著數優惠】電腦通訊節2022下周五開鑼 入場人士可獲發最高500元現金券 「激安大購賞」1元筍價入手Mesh WiFi路由器

理財智慧 18:55 2022/08/11

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由香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節2022」，將於本月19日至22日於會展舉行。今屆電腦節展商數目逾200間，以B2B商貿配對為主的數碼轉型專區的展商佔70間，佔地約600個展位。大會期望今屆銷售額在消費券帶動下可與去年持平，維持3.3億元。

【溫股知新】二萬關口恐再插   戒急用忍為上策

第2期消費券經已發放，大部分參展商均接受電子支付，方便市民利用消費券購買心水電子優惠產品。與此同時，今年大年繼續推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值與去年同樣派300萬元。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，入場人士可使用雙重消費券於場內盡情購物。

參觀者下載《電腦節Club》手機應用程式成為會員後，於優惠頁面下載10元的購票優惠券後，可將原價35元的入場費減至25元。此外，憑BoC Pay於會場內指定參展商單一消費滿1,000元，即享50元立減優惠。

部分參展產品率先睇：

    點擊圖片放大
    +22
    +21

大會亦將會推出「激安大購賞」，通過向參展商收集優惠產品，篩選具吸引性的產品，額外作出補貼，使產品抵上加抵，刺激會場消費氣氛。計劃自推出以來大受歡迎，去年因防疫關係，大會並不鼓勵通宵排隊，故將「激安大購賞」的登記改為網上進行。

有興趣的人士，由即日起至8月15日到電腦節腦站，即可免費登記參與抽籤。參加者必須以實名登記，15日中午12時截止，大會將隨機抽出300個名額。中籤者可於電腦節首日參與「激安大購賞」活動，以及額外獲得100元現金劵，並可獲頭籌優先進場。只要300名持籌人士於中午12時前買夠300元，帶同產品及收據到大會禮品換領處，即可按籌號先後次序排隊，購買心儀產品。

認購流程

即日 - 15/8：到電腦節網站登記活動

15/8  12:00：截止登記

15/8  18:00：電郵通知及Facebook公布成功登記的300位中籤者認購流程

19/8  07:00：派發300個籌號及100元現金券予中籤者

19/8  12:00：開放排隊區予購物滿300元的持籌人士，分時段排隊認購產品

部分「激安」產品一覽：（只限300個中籤人士購買）

品牌 產品 數量 會場價 激安價
HP HP Pavilion 15-eg1049TU Gold手提電腦 2 6,700元 3,999元
HP HP Slim桌面電腦 - S01-pF2001hk 3 4,299元 1,999元
ASUS ROG GX650RX-LO156W Zephyrus Duo 16 (2022) 手提電腦 1 39,998元 29,999元
Lenovo IP3 14IAU7手提電腦 1 6,498元 1,999元
Nothing Nothing Phone (1) 8+128 手提電話 1 3,699元 599元
Linksys Max-Stream MR6350 Mesh WiFi 5 路由器 5 599元 1元
NETGEAR Orbi RBK852 (AX46000) 三頻Mesh WiFi 6路由器 [2件裝] 2 5,380元 999元
TP-Link Deco XE75 Pro (3-pack)(US) 網狀路由器系統 2 5,199元 999元
NETGEAR Nighthawk RAX75 雙頻AX5700智能 WiFi 6 路由器 1 3,000元 599元
Panasonic TH-32H400H 32”高清LED電視 1 2,980元 599元
SanDisk Nintendo Switch SDSQXAO-128G-GN3ZN 128GB 記憶卡 10 178元 59元
Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO WIZ009myBK MagSafe 3合1 無線充電器 15W 2 899元 299元
Logitech Z906 5.1 PC 音箱系統 1 3,090元 899元
ASUS ROG Cetra ANC降噪USB-C入耳式電競耳機 1 2,697元 399元
Shure Shure AONIC 5 入耳式耳機 5 4,748元 2,599元
Momax Spark Max 頭戴式無線主動降噪耳機 BH1 5 390元 99元
Canon Canon CP1300 Pink便攜式打印機 3 908元 599元
iSmartView 高清2MP迷你隱藏式Wi-Fi電池攝錄機 - ARW-BAT01S 10 468元 99元
Cougar Ranger PS Black/Blue Gaming Sofa 1 1,950元 599元
GTCHAIR ISEE X BLACK人體工學電競椅 3 3,699元 999元

【青姐話】表面冇方向   資金露洋相

 

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責任編輯：嚴浩文

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