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【內險股】太平首7月保費收入1228億元人幣　按年增約1%　一文看清其他內險股收入

股市 17:43 2022/08/17

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【內險股】人保首7月保費收入逾4千億元人幣　按年增1成　一文看清其他內險股收入

內險股陸續公佈7月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 7月份保費收入 首7個月保費收入
  億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
人保 （01339） 369.4 +9.0% 4160.3 +10.8%
財險 （02328） 311.8 +10.4% 3078.5 +9.9%
中國太保 （02601） 237.4 +8.9% 2646.2 +8.0%
中國太平 （00966） 104.7 +7.56% 1228.2 +1.0%
新華保險 （01336） 96.2 +3.1% 1122.0 +2.1%
平保 （02318） 571.6 +3.3% 4862.0 +1.8%

重溫6月內險數，可閱覽【上一頁】

中國太平 （00966）

今年頭7個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1228.17億元，按年增0.96%，7月單月保費收入為104.72億元，按年增7.56%。

當中太平人壽首7月累計錄1010.51億元，按年增0.3%；太平財險首7月累計錄169.36億元，按年增1.3%。

平保 （02318）

今年首7個月，平保旗下平安財險、平安壽險、平安養老保險及平安健康保險的原保險合同保費收入合計為4861.99萬元，按年增加1.8%。

其中，平保壽險收入2939.62萬元，按年跌2.5%；平保財險收入1708.12萬元，按年升10.9%。

太保 （02601）

今年頭7個月，中國太保經由附屬公司太保壽險及太保產險，所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為2646.22億元，按年增8.02%，單月合共收入按年增8.9%至約237.43億元。

其中，壽險累計收入按年增5.5%至1595.95億元，財險累計收入按年增12.1%至1050.27億元。

人保 （01339）

今年頭7個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計4160.33億元，按年增10.81%。單計7月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計369.38億元，按年增8.96%。

其中，人保財險首7個月保費收入升9.9%至3078.49億元；人保壽險首7個月保費收入升11.4%至759.51億元；人保健康首7個月保費收入升18.6%至322.33億元。

財險 （02328）

今年頭7個月，財險保費收入3078.49億元，按年升9.9%。7月份單月保費收入為311.78億元，按年升10.4%。

新華保險 （01336）

1至7月期間累計保費收入約為1122.02億元，按年增2.06%，7月單月保費收入為96.15億元，按年跌3.11%。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

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記者：宋佩恩

港股 保險公司 中國財險（02328） 百隆東方（滬：601339） 中國人民保險集團（01339） 新華保險（滬：601336） 新華保險（01336）

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