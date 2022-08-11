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【內險股】人保首7月保費收入逾4千億元人幣　按年增1成　一文看清其他內險股收入

股市 21:54 2022/08/11

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【內險股】人保首7月保費收入逾4千億元人幣　按年增1成　一文看清其他內險股收入

內險股陸續公佈7月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 7月份保費收入 首7個月保費收入
  億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
人保 （01339） 369.4 9.0% 4160.3 10.8%
財險 （02328） 311.8 10.4% 3078.5 9.9%
新華保險 （01336） 96.2 3.1% 1122.0 2.1%

重溫6月內險數，可閱覽【上一頁】

人保 （01339）

今年頭7個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計4160.33億元，按年增10.81%。單計7月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計369.38億元，按年增8.96%。

其中，人保財險首7個月保費收入升9.9%至3078.49億元；人保壽險首7個月保費收入升11.4%至759.51億元；人保健康首7個月保費收入升18.6%至322.33億元。

財險 （02328）

今年頭7個月，財險保費收入3078.49億元，按年升9.9%。7月份單月保費收入為311.78億元，按年升10.4%。

新華保險 （01336）

1至7月期間累計保費收入約為1122.02億元，按年增2.06%，7月單月保費收入為96.15億元，按年跌3.11%。

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記者：宋佩恩

港股 保險公司 中國財險（02328） 百隆東方（滬：601339） 中國人民保險集團（01339） 新華保險（滬：601336） 新華保險（01336）

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