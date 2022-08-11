【內險股】人保首7月保費收入逾4千億元人幣　按年增1成　一文看清其他內險股收入

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【港元拆息】港滙略強 觸7.843附近 1個月HIBOR七連升 報1.63756厘創28月新高
內險股陸續公佈7月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|7月份保費收入
|首7個月保費收入
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|人保 （01339）
|369.4
|9.0%
|4160.3
|10.8%
|財險 （02328）
|311.8
|10.4%
|3078.5
|9.9%
|新華保險 （01336）
|96.2
|3.1%
|1122.0
|2.1%
今年頭7個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計4160.33億元，按年增10.81%。單計7月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計369.38億元，按年增8.96%。
其中，人保財險首7個月保費收入升9.9%至3078.49億元；人保壽險首7個月保費收入升11.4%至759.51億元；人保健康首7個月保費收入升18.6%至322.33億元。
今年頭7個月，財險保費收入3078.49億元，按年升9.9%。7月份單月保費收入為311.78億元，按年升10.4%。
1至7月期間累計保費收入約為1122.02億元，按年增2.06%，7月單月保費收入為96.15億元，按年跌3.11%。
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記者：宋佩恩