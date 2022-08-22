【內險股】中再保首7月保費收入283億元人幣　按年增約5%　一文看清其他內險股收入

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【恒指夜期+北水】恒指夜期無升跌 北水吸13億 買國美（不斷更新）
內險股陸續公佈7月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|7月份保費收入
|首7個月保費收入
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|人保 （01339）
|369.4
|+9.0%
|4160.3
|+10.8%
|財險 （02328）
|311.8
|+10.4%
|3078.5
|+9.9%
|中國太保 （02601）
|237.4
|+8.9%
|2646.2
|+8.0%
|中國太平 （00966）
|104.7
|+7.56%
|1228.2
|+1.0%
|新華保險 （01336）
|96.2
|+3.1%
|1122.0
|+2.1%
|中再保險 （01508）
|37.9
|+5.4%
|282.9
|+7.6%
|平保 （02318）
|571.6
|+3.3%
|4862.0
|+1.8%
1至7月期間累計保費收入約為282.93億元，按年增5.36%，7月單月保費收入為37.9億元，按年增7.64%。
今年頭7個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1228.17億元，按年增0.96%，7月單月保費收入為104.72億元，按年增7.56%。
當中太平人壽首7月累計錄1010.51億元，按年增0.3%；太平財險首7月累計錄169.36億元，按年增1.3%。
今年首7個月，平保旗下平安財險、平安壽險、平安養老保險及平安健康保險的原保險合同保費收入合計為4861.99萬元，按年增加1.8%。
其中，平保壽險收入2939.62萬元，按年跌2.5%；平保財險收入1708.12萬元，按年升10.9%。
今年頭7個月，中國太保經由附屬公司太保壽險及太保產險，所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為2646.22億元，按年增8.02%，單月合共收入按年增8.9%至約237.43億元。
其中，壽險累計收入按年增5.5%至1595.95億元，財險累計收入按年增12.1%至1050.27億元。
今年頭7個月，人保經由子公司財險 （02328） 、人保壽險、人保健康所獲得的原保險保費收入合計4160.33億元，按年增10.81%。單計7月，人保經上述3家子公司所獲得的原保險保費收入合計369.38億元，按年增8.96%。
其中，人保財險首7個月保費收入升9.9%至3078.49億元；人保壽險首7個月保費收入升11.4%至759.51億元；人保健康首7個月保費收入升18.6%至322.33億元。
今年頭7個月，財險保費收入3078.49億元，按年升9.9%。7月份單月保費收入為311.78億元，按年升10.4%。
1至7月期間累計保費收入約為1122.02億元，按年增2.06%，7月單月保費收入為96.15億元，按年跌3.11%。
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記者：宋佩恩