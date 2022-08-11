▲ 【電訊商】數碼通Smartone 10月14日終止2G服務、騰出頻譜提供4G及5G服務 通訊辦：已予事先同意

數碼通 （00315） 旗下SmarTone宣佈10月14日終止旗下2G服務，通訊辦表示對此事已予事先同意，會將SmarTone騰出的頻譜重新調配。

數碼通稱，因應近年流動數據使用量急升，以及市場對 2G 服務的需求下降，SmarTone 將有效地重新調配 2G 網絡（即 900及1800兆赫頻段的頻譜）的頻譜資源，以推動 5G 網絡發展，截至今年4月，SmarTone 旗下使用2G手機等客戶只佔總客戶人數不到0.1%。

數碼通提到，自去年初起，已開始協助受影響客戶將其2G手機或裝置，升級至可支援更高世代流動通訊網 絡的手機或裝置。SmarTone 亦與現正使用 2G 設備的企業客戶合作，確保他們能順利過渡至 4G 或 5G 服務。SmarTone 會繼續協助受影響客戶升級其手機或裝置以享用 4G 或 5G 服務，並為未有計劃升級的客戶提供適切的安排。

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記者：李哲毅