  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (四) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美汽油價跌穿4美元 3月以來首次

環球社會熱點 18:30 2022/08/11

分享：

分享：

受俄烏戰爭影響，美國等地汽油價格一度高企。美國汽油零售價格周四（11日）跌穿4美元（約31港元），是3月以來首次。有分析指，價格下跌反應需求疲弱。亦有分析指，汽油價格下跌或助美國民主黨中期選舉選情。

耶倫承認美國經濟放緩並非衰退 就業仍然強勁 【下一頁】

美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA） 周四公布數據顯示，美國普通無鉛汽油價格已跌至每加侖3.99美元（約31.1港元）。受2月底爆發的俄烏戰爭影響，美國汽油價格隨後不斷上升，於6月時曾升至5.02美元（約39.15港元），現時跌破4美元屬3月以來首次。

美國汽油價格一般會在夏季達至巔峰，其後會隨著外出旺季結束而下降，直至9月5日勞動節前後便回復一般水平。《彭博社》分析指，當地近期需求相對疲弱，從某種意義上來看，近期燃料消耗量甚至低於美國2020年疫情大流行時的夏季。

美稅局獲6000億撥款 耶倫籲勿加強審查中產 【下一頁】

《路透社》分析指，汽油價格下降或有助民主黨中期選舉選情。白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre） 本周曾指，政府將會繼續努力，呼籲國內外的石油生產商增產，令汽油價格下降。

美國銀行（Bank of America）表示，汽油價格下降有助減輕低收入家庭負擔。銀行透露，普通汽油支出於7月時佔每戶家庭信用卡開銷比例的9.3%，較6月時的巔峰值10%輕微下降。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通脹高企】累英童零用錢減少 平均金額創逾20年新低
2022/08/08
【通脹高企】累英童零用錢減少 平均金額創逾20年新低
英僱員加薪漸趨兩極化 最低收入者年薪僅增1%
2022/08/08
英僱員加薪漸趨兩極化 最低收入者年薪僅增1%
德國零售銷售暴瀉 創近30年最大按年跌幅
2022/08/01
德國零售銷售暴瀉 創近30年最大按年跌幅
耶倫承認美國經濟放緩並非衰退 就業仍然強勁
2022/07/29
耶倫承認美國經濟放緩並非衰退 就業仍然強勁
耶倫認美國經濟有放緩 衰退非必然
2022/07/25
耶倫認美國經濟有放緩 衰退非必然

你可能感興趣

【通脹高企】累英童零用錢減少 平均金額創逾20年新低
16:37 2022/08/08
【通脹高企】累英童零用錢減少 平均金額創逾20年新低
英僱員加薪漸趨兩極化 最低收入者年薪僅增1%
14:35 2022/08/08
英僱員加薪漸趨兩極化 最低收入者年薪僅增1%
德國零售銷售暴瀉 創近30年最大按年跌幅
17:07 2022/08/01
德國零售銷售暴瀉 創近30年最大按年跌幅
經濟數據表現 選舉 美國 石油 零售 戰爭 美國民主黨 路透社

下一篇文章

【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間18:00）
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
比利時Häagen-Dazs再召回7款雪糕 發現致癌化學物質
比利時Häagen-Dazs再召回7款雪糕 發現致癌化學物質
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款