美汽油價跌穿4美元 3月以來首次

受俄烏戰爭影響，美國等地汽油價格一度高企。美國汽油零售價格周四（11日）跌穿4美元（約31港元），是3月以來首次。有分析指，價格下跌反應需求疲弱。亦有分析指，汽油價格下跌或助美國民主黨中期選舉選情。

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美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA） 周四公布數據顯示，美國普通無鉛汽油價格已跌至每加侖3.99美元（約31.1港元）。受2月底爆發的俄烏戰爭影響，美國汽油價格隨後不斷上升，於6月時曾升至5.02美元（約39.15港元），現時跌破4美元屬3月以來首次。

美國汽油價格一般會在夏季達至巔峰，其後會隨著外出旺季結束而下降，直至9月5日勞動節前後便回復一般水平。《彭博社》分析指，當地近期需求相對疲弱，從某種意義上來看，近期燃料消耗量甚至低於美國2020年疫情大流行時的夏季。

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《路透社》分析指，汽油價格下降或有助民主黨中期選舉選情。白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre） 本周曾指，政府將會繼續努力，呼籲國內外的石油生產商增產，令汽油價格下降。

美國銀行（Bank of America）表示，汽油價格下降有助減輕低收入家庭負擔。銀行透露，普通汽油支出於7月時佔每戶家庭信用卡開銷比例的9.3%，較6月時的巔峰值10%輕微下降。

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責任編輯：李俊儀