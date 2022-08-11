【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰

▲ 澳洲會計師公會發表最新報告指，逾7成港企制定數碼轉型戰略，惟人才短缺將繼續成為一大挑戰。（資料圖片）

隨著雲端、電子商務等發展成熟，以及疫情所帶來的挑戰，企業數碼轉型已是大勢所趨。澳洲會計師公會發表最新報告指，逾7成港企制定數碼轉型戰略，逾半受訪大型企業將數碼轉型策略視為企業發展中重要一環。

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是次調查訪問共820名來自亞太地區七個市場的會計和金融專業人士，探討企業在適應數碼時代過程中面臨的障礙以及應對這些挑戰採取的策略。

調查發現，9成受訪大企業，以及6成的受訪中小企業，已有制定數碼轉型策略。超過9成的受訪者所在企業，在過去12個月內亦採取了各項措施，以提升科技應用水平。當中包括增加投資科技或升級技術（51%）、檢視企業科技應用情況以作優化( 48%) 、以科技公司或供應商合作以改善業務（42%）、提高員工的科技應用能力（38%），以及向科技顧問或技術人員尋求專業建議（38%）。

澳洲會計師公會大灣區委員會成員王君弼表示，大企業的資源無疑是比中小企多，所以絕大部分的大企業都會願意且有能力跟隨市場的步伐，將數碼轉型視為企業的重要戰略，隨之制定有效的轉型策略。

企業資源有別 數碼轉型著重點各異

澳洲會計師公會大灣區委員會成員冼君行補充，礙於資源有限，中小企在數碼轉型的進程會相對較慢，而當中的科技應用亦主要以提升其生產力為主。相較著重人工智能（AI）等成本較高，中小企可以更著重大數據、雲端等科技應用，以收集更多有用的數據，了解客群和市況。

報告指，93%受訪者預計，其所在企業在未來12個月內，將採取積極措施，以提升科技應用水平。增加投資科技或升級技術（33%）亦將會是企業最有可能採取的行動。

雖然本港企業正致力推動數碼轉型並籌備未來，但技術人才短缺仍然是科技應用的一大阻礙。有35%受訪者將人才短缺視為其公司科技應用的主要挑戰。當中有85%表示，其所在企業正在積極應對嘗試填補差距。

冼君行指，企業僱主在逆市中正在努力應對科技人才短缺的挑戰，大企業著力加大科技投資和提高員工的科技應用技能，有助企業轉危為機。中小企在更難請人的情形下，與外判商合作的需求增加。

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記者：殷凱怡

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