【太古業績】白德利：香港解除隔離才能恢復國際金融中心活力　相信政府適時樓市撤辣、寫字樓租金末季或改善

▲ 【太古業績】白德利：香港要做國際金融中心不應再要求隔離 相信政府適時樓市撤辣、寫字樓租金末季或改善

太古 （00019） 、太古地產 （01972） 主席白德利（Guy Bradley）在業績會議表示，歡迎政府提出「3＋4」入境檢疫安排的方向，惟認為若香港若未能解除所有入境隔離檢疫限制，香港難以恢復成以往國際金融中心的活力，籲政府盡早解除限制，料太古旗下零售以至國泰航空 （00293） 都能從中受惠。

行政會議召集人葉劉淑儀本周於訪問中提及港府考慮解除內地專業人士在港置業的「雙重印花稅」，雖然港府補充解釋未有計劃和討論，但事件引發廣泛討論。太古地產行政總裁彭國邦（Tim Blackburn）稱，相信政府會在適當時候做適當的事。他續指，加息周期會對本地樓市有短暫影響，但看好本地長遠住宅需求。

彭國邦重申，目前辦公室租務市場依然具挑戰，有較高空置率，金鐘太古廣場由以往98%租用率回落至最新約96%，續租租金有所下調。太古坊續租租金也有輕微下調，但該區較新物業的租金大致平穩，料隨本地經濟活動恢復，今年第4季將會有所提升。他補充，未來18個月香港寫字樓供應持續增加，會密切留意相關影響。

太古早前宣布收購柬埔寨和越南可口可樂裝瓶業務，為首次進軍東南亞市場，白德利表示，公司有意進一步收購，並具有穩健資產負債表支持持續擴張。

對於中國業務明顯受累於疫情措施，白德利認為，有關影響只是短暫現象。

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記者：麥德銘