【好想去旅行】港府宣布縮短旅客檢疫 Expedia出境航班搜尋量即急升 邊幾個地區機票搜尋量升幅最高?

疫情下港人多時未能外遊，自港府周一（8日）宣布實施 「3+4 」檢疫安排，重燃不少人的旅行夢。一站式旅遊品牌Expedia.com.hk數據顯示，港府宣布縮短旅客檢疫後的24 小時內，Expedia平台出境航班搜尋量隨即急升近三倍，較前一天增加約 290%，反映出香港人對境外旅遊的強烈渴求。

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按照航班搜尋量升幅，熱門海外目的地包括排名第一的曼谷，緊隨其後為大阪，與先前 7 天平均水平相比，航班搜尋量增加了 10 倍（曼谷 1040%；大阪 1000%）。其他熱門目的地同樣顯示香港旅客對亞洲區內旅遊的需求——首爾（+890%）、布吉（560%）和新加坡（+490）均躋身前五名。

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Expedia Group 亞洲傳訊總監 Lavinia Rajaram 表示：「最新宣布的檢疫安排固然激發了港人強烈的旅行意欲，但根據Expedia 平台數據顯示，在過去六個月期間，港人對海外旅行的興趣早已經逐漸回升。在 Expedia.com.hk 上的國際航班搜尋量中可見，與上一季度（2022 年 1 月至 3 月）相比，今年 4 月至 6 月期間已錄得60%升幅。」

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Expedia數據亦反映出日數較短的旅行搜尋量有顯著的增長，自政府在週一發布新檢疫安排後，平台上的24小時數據顯示4 至 7 天的短期旅行搜尋量上升一倍。搜尋數據亦可見香港旅客正考慮於未來數星期出發的亞洲區內行程，趕在暑假結束結束前出去一趟。



Expedia 於六月進行的 #TraveForReal 旅行研究*結果顯示，對外遊感到卻步的香港人而言，關鍵因素是複雜的檢疫限制以及昂貴的檢疫成本。受訪者表示，更簡單的檢疫要求將幫助他們增強外遊的信心。



Lavinia Rajaram 表示：「Expedia與一眾旅遊同業歡迎港府放寬酒店檢疫要求的舉措，相信是有效重建來港旅客信心的重要步伐，期待本港旅遊業持續復甦並歡迎旅客再度光臨。」

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記者：陳詠妍



