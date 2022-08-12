孟加拉男網紅因唱歌被捕 仲遭警方強迫道歉？（有片）

孟加拉一名男網紅Hero Alom以獨特唱腔及抵死演繹風格走紅，在Facebook及YouTube分別獲數百萬粉絲追捧。他向外媒大爆上周被警方拘捕，指警方稱自己翻唱歌曲太難聽，而且樣子醜陋完全不像一名歌手，要求他簽署道歉書。

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Hero Alom以獨特唱腔配以搞笑MV翻唱阿拉伯歌曲，分別在Facebook及YouTube擁有近200萬及150萬名粉絲，單一影片點撃率更高達1,700萬次。Alom周三（10日）向外媒透露，孟加拉警方於上周四（4日）早上拘捕他，並被帶到警局盤問長達8小時，質問為何要走音演唱著名詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）和Kazi Nazrul Islam的古典歌曲。

Alom稱，有警員甚至扯他頭髮，嘲笑其樣貌醜陋但想成為歌手，又取笑Alom自稱為「英雄」（Hero）。Alom形容過程是「精神折磨」，最終需要簽署道歉書才被釋放。

當地警方承認確有此事，回應指因接獲大量投訴，指Alom沒有以傳統方式演繹歌曲，扭曲原作，並未經許可身穿警服表演。警方強調Alom已就其所為道歉，亦確保不會再犯，但拒絕回答是否有警員威逼Alom改名。

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Alom事後發表新影片，描繪他身穿囚衣關在監獄裡的情景，悲痛表示自己即將被處死。Alom向外媒表示，自已如果不能在孟加拉發言、唱歌或參與娛樂活動，代表自身權利受剥削。他的遭遇引來網民同情。

Alom除了是一名網紅外，過往曾拍攝數部電影，更甚至曾以獨立候選人的身份，參加當地2018年國會選舉，可惜落敗。

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責任編輯：郭麗明