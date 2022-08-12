【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成

各地旅遊限制漸漸鬆綁，雖然外遊不再是遙不可及，但大部分人仍在考慮的階段。外地水果直送的需求持續，有商戶更反映今年上半年生意錄8成增幅。

【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊 打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）

東瀛遊旗下的EGL Market售賣來自外地水果、零食、食材等，東瀛遊執行董事袁灝頤指，來自日本、台灣及泰國的水果需求尤其龐大，估計與港人未能外遊，留港帶動本港消費有關。現時平均訂單金額逾700元至800元左右，她相信今年生意將按年大幅增加8成。

旅遊結合直送產品

現時跨境旅遊邁向重啟，會否減少此類海外食品的需求？袁灝頤相信，手信類產品需求將會下跌，但未來EGL Market將會把產品配合旅遊體驗，希望可以令定位更獨特。她舉例，旅行團內可安排行程，參觀EGL Market有售的水果種植地；另一方面旅遊後，他們又會對產品更有信心。

另一水果商Bless亦估計，隨著業務擴充，今年生意額將會有2至3成。該企行政總裁陳振康表示，近期市道不算理想，受人口減少、供應鏈混亂等因素所致，要全面通關、撤銷所有出入境限制，才會令市道有明顯好轉。

平價國產香印有市場



不過經濟轉差，反而令一些平價進口水果亦有需求。他指，例如中國產的香印提子、密瓜的銷售額急增，按年升6至7成。陳解釋：「這些國產水果的價單較細，約100元左右」，較日本水果平均2、300元平一截。相反，貴價水果的生意額則下跌4成左右，尤其是日本水蜜桃、提子等。

水果店「小豆屋」負責人黃小姐則稱，由於天氣炎熱，近期比較受歡迎的是西瓜，日本桃同樣熱賣，佔該企大約4成生意額，人均消費大約為250元。黃反映，有部份客人表示擔心會再有裁員潮，因此消費上相對審慎。加上水果對他們來說並非必需品，購買時沒有之前般豪爽。

▲ 有部份客人擔心會再有裁員潮，因此消費上相對審慎。（資料圖片）

盼中秋生意有1成升幅



不過黃小姐預料，9月份中秋節時，日本柿、日本提子、台灣文旦等均會受追捧，故將安排作該企的主打水果。黃對8月同9月份生意持觀望態度，期望臨近中秋時，生意可有好轉，並有1成以上升幅。

同樣有經營網上食品及水果直送的NS Mall，其主席兼執行董事高俊傑則透露，零售生意較疲弱，較疫後高峰期下跌一半；反而供應予餐廳的批發生意則回復至疫情前8成水平。近期人均消費逾1000元，日本桃、提子最受歡迎。

【旅遊復甦】8元機票不再？ 歐洲廉航：將不會再推出特平機票

【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊 惟機票價格企硬

記者：葉泳珊、李智美