  • 25°C
香港時間 : 2022812日 (五) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成

商業 11:45 2022/08/12

分享：

分享：

各地旅遊限制漸漸鬆綁，雖然外遊不再是遙不可及，但大部分人仍在考慮的階段。外地水果直送的需求持續，有商戶更反映今年上半年生意錄8成增幅。

【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）

東瀛遊旗下的EGL Market售賣來自外地水果、零食、食材等，東瀛遊執行董事袁灝頤指，來自日本、台灣及泰國的水果需求尤其龐大，估計與港人未能外遊，留港帶動本港消費有關。現時平均訂單金額逾700元至800元左右，她相信今年生意將按年大幅增加8成。

旅遊結合直送產品

現時跨境旅遊邁向重啟，會否減少此類海外食品的需求？袁灝頤相信，手信類產品需求將會下跌，但未來EGL Market將會把產品配合旅遊體驗，希望可以令定位更獨特。她舉例，旅行團內可安排行程，參觀EGL Market有售的水果種植地；另一方面旅遊後，他們又會對產品更有信心。

另一水果商Bless亦估計，隨著業務擴充，今年生意額將會有2至3成。該企行政總裁陳振康表示，近期市道不算理想，受人口減少、供應鏈混亂等因素所致，要全面通關、撤銷所有出入境限制，才會令市道有明顯好轉。

平價國產香印有市場

不過經濟轉差，反而令一些平價進口水果亦有需求。他指，例如中國產的香印提子、密瓜的銷售額急增，按年升6至7成。陳解釋：「這些國產水果的價單較細，約100元左右」，較日本水果平均2、300元平一截。相反，貴價水果的生意額則下跌4成左右，尤其是日本水蜜桃、提子等。

水果店「小豆屋」負責人黃小姐則稱，由於天氣炎熱，近期比較受歡迎的是西瓜，日本桃同樣熱賣，佔該企大約4成生意額，人均消費大約為250元。黃反映，有部份客人表示擔心會再有裁員潮，因此消費上相對審慎。加上水果對他們來說並非必需品，購買時沒有之前般豪爽。

有部份客人擔心會再有裁員潮，因此消費上相對審慎。（資料圖片）

盼中秋生意有1成升幅

不過黃小姐預料，9月份中秋節時，日本柿、日本提子、台灣文旦等均會受追捧，故將安排作該企的主打水果。黃對8月同9月份生意持觀望態度，期望臨近中秋時，生意可有好轉，並有1成以上升幅。

同樣有經營網上食品及水果直送的NS Mall，其主席兼執行董事高俊傑則透露，零售生意較疲弱，較疫後高峰期下跌一半；反而供應予餐廳的批發生意則回復至疫情前8成水平。近期人均消費逾1000元，日本桃、提子最受歡迎。

【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票

【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬

記者：葉泳珊、李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票
2022/08/11
【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票
【經濟數據】6月對外商品貿易貨量及價格統計　上半年出口貨量跌7.5%出口價升9.1%
2022/08/11
【經濟數據】6月對外商品貿易貨量及價格統計　上半年出口貨量跌7.5%出口價升9.1%
【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬
2022/08/10
【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬
【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍
2022/08/10
【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍

你可能感興趣

【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票
15:27 2022/08/11
【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票
【經濟數據】6月對外商品貿易貨量及價格統計　上半年出口貨量跌7.5%出口價升9.1%
16:41 2022/08/11
【經濟數據】6月對外商品貿易貨量及價格統計　上半年出口貨量跌7.5%出口價升9.1%
【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬
17:27 2022/08/10
【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬
泰國 出入境管制 疫情 經濟 旅行團 手信 日本 批發 零售 零食

下一篇文章

【宅經濟】Tamashii夏日電影館　聯乘動漫效應商戶看好銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　
【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　
【人才招聘】阿聯酋航空招募副機師　家屬同享教育津貼、白金卡福利
【人才招聘】阿聯酋航空招募副機師　家屬同享教育津貼、白金卡福利
【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票
【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票
【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍
【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍
【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）
【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）
【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？
【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款