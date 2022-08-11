【分拆滙豐】接近平保消息：HSBC滙豐明顯誇大分拆不利　沒提長期價值

▲ 【分拆滙豐】接近平保消息：滙豐明顯誇大倘分拆面臨不利因素 沒提分拆帶來優勢與長期價值

HSBC滙豐 （00005） 與最大股東平保 （02318） 就分拆滙豐亞洲業務角力升級。滙豐管理層於月初業績發布會時稱，分拆既無法為股東帶來更多價值，反而帶來更多成本和執行風險。接近平保消息人士向本報表示，滙豐對分拆僅強調且明顯誇大其面臨的不利因素與挑戰，全然未提分拆帶來的巨大優勢與長期價值。

消息人士：滙豐亞洲業務分拆回港將釋放逾80億美元資本

該消息人士指滙豐未有對分拆的優勢與價值作深入分析，認為分拆亞洲業務的好處包括創造250億至350億美元的價值，目前滙豐亞洲的估值受集團所限，與星展銀行、恒生銀行 （00011） 等亞洲同行相比，其估值折讓大，對應市帳率僅為0.9倍。

另一好處是分拆將釋放超過80億美元的資本要求，指滙豐作為全球系統重要性金融機構（G-SIB），業務規模大、經營複雜度高，存在2%的額外資本要求，將亞洲業務分拆回港後，滙豐亞洲和亞洲以外實體的G-SIB額外資本要求或將降低100個基點，整體釋放超過80億美元的資本。

第三項好處是分拆將節省總部營運、IT設施等費用。消息人士指，目前滙豐亞洲每年向滙豐控股支付62億美元的共享IT基礎設施費用，與亞洲銀行同業支付的IT費用相比，十分高昂。例如，滙豐亞洲的IT費用比星展銀行高出近7倍，星展銀行在2018至2021年期間平均每年支付的共享IT基礎設施費用為9億美元。

分拆帶來的問題 都有相應方法解決

消息人士並指滙豐誇大分拆可能帶來的挑戰、問題和困難，且這些問題均可找到對應的解決方法和途徑。例如滙豐管理層指分拆亞洲業務回港會破壞全球協同價值，消息人士認為，分拆後，滙豐控股仍作為滙豐亞洲主要股東，雙方可簽訂代理合作協議，繼續維持全球協同效應。

消息人士認為滙豐誇大「跨境收入受負面影響」，指滙豐暗示其45億美元的跨境批發銀行業務收入可能因分拆而受到負面影響，這其中包含大量亞洲內部的業務，不會受到分拆的影響。其二，消息人士認為，滙豐的現有客戶，尤其是工商金融客戶，不一定因為分拆而更換銀行，原因包括工商金融服務的中小企業更換銀行可能面臨巨大的摩擦成本，而服務方面，大多數其他銀行也是通過合作夥伴關係、代理銀行網絡提供全球服務，故滙豐認為分拆「造成現有客戶流失」屬誇大。

至於滙豐管理層提到，分拆需要斥巨資為滙豐亞洲重建IT系統，或需3至5年時間，投入巨大。消息人士回應稱，IT系統不需要重建，按香港監管規定，滙豐亞洲可根據服務協議繼續與滙豐控股共享IT系統，逐步過渡到恒生銀行模式（恒生銀行通過一系列協議，使用滙豐控股的部分核心系統）。即使需要重新建設IT系統，其成本也能夠分幾年以上逐步折舊攤銷，不影響滙豐當期經營業績。

對於滙豐管理層認為，為滿足自有資金和合格負債最低要求（MREL），滙豐亞洲需自行發債，成本高、歷時久、難度大，消息人士又指，滙豐可以避免或大幅降低額外資本成本。分拆後，滙豐亞洲須對外發行自身MREL債務，這可通過直接發行新債，和/或從滙豐控股轉移現有債務來實現。

如果滙豐亞洲直接發行400億美元MREL債務，可避免與現有MREL債權人重新談判，節省高額成本；滙豐控股此時也有400億美元MREL將在2025年到期，產生的增量財務成本將在3年內完全消化；如獲得監管過渡期豁免，滙豐亞洲甚至可以完全可避免因MREL產生的額外成本，而非滙豐聲稱的「數十億」。

第二季幾乎所有收入增長源於加息周期

對於滙豐第二季績，消息人士指出，滙豐幾乎所有收入增長都是依賴階段性的、短暫且不可控的加息周期，其業績表現不佳的問題尚未從根本上解決，亟需徹底變革。他表示，滙豐今季度收入增長，幾乎完全由利率上升所驅動。中間業務收入淨額和其他收入按年持續下降，生息資產總額持平。故幾乎所有收入增長都源自短暫的加息周期，並非滙豐的業務重組舉措產生了預期效果。

消息人士並指，滙豐亞洲業務持續惡化，其收入和利潤過去兩年持續下降。滙豐亞洲在香港本土市場以外的市場已營運數十年，但仍處於邊緣地位（根據《亞洲銀行家》發布的「2021年亞太地區最大的銀行榜單，滙豐在中國大陸排名第51名、在新加坡排名第7名、在印度排名第23名、在印尼排名第15名等），而滙豐亞洲現有模式效率低，無法與亞洲同行競爭。去年，滙豐亞洲的成本收入比率為59%，比亞洲同業大幅高出11至25個百分點。

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記者：胡學能