【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度

英國今年夏天遇上極端熱浪，氣溫創下新高。英國氣象局近日向英格蘭及威爾士地區發出極端高溫警告，指未來4日當地可能再有熱浪，周末氣溫更可能超過攝氏35度。氣象局專家憂慮，英國熱浪將會更加頻密發生。

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氣象局對英格蘭及威爾士地區發出的橙色極端高溫警告於周四（11日）起生效，預計維持至下周日（17日）。天氣預測指出，周四英格蘭﹑威爾士及蘇格蘭與北愛爾蘭東部天氣晴朗，氣溫屆乎炎熱與非常炎熱。

氣象局預計周五（12日）最高氣溫達攝氏35度，周六（13日）部分地區更可能高達攝氏36度，提醒民眾小心中暑。

氣象局首度氣象學戴維斯（Paul Davies）接受鏡報訪問時警告，英國可能未來每隔5年便會經歷一次超過攝氏35度的熱浪，至本世紀末更可能是每年一次。戴維斯更稱，現時全球氣候進入未知領域。

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戴維斯指出，英國理論上7月的氣溫有機會能達攝氏40度或以上，但早於今年已出現如此高溫出乎意料之外。戴維斯稱西班牙﹑葡萄牙及法國的同行早已發出提醒，指今次熱浪「與眾不同」，將會產生衝擊。

氣象局曾在兩年前模擬推測2050年7月英國天氣，結果顯示中部伯明翰（Birmingham）至南部南安普敦（Southampton）的最高氣溫將達攝氏40度。

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責任編輯：吳漢培