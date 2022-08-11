【2G服務】SmarTone終止2G服務　2022年10月14日落實

SmarTone宣佈，將於2022年10月14日終止旗下2G服務。公布指出，因應近年流動數據使用量急升，以及市場對2G服務的需求下降，SmarTone將有效地重新調配2G網絡的頻譜資源，以推動5G網絡發展，為客戶帶來更多創新服務及更佳的網絡體驗。

該公司指，愈來愈多的客戶升級至5G網絡。截至2022年4月，旗下使用2G手機或裝置的客戶只佔其總客戶人數不到0.1%。為充分利用現有2G網絡的頻譜資源﹝即900兆赫及1800兆赫頻段的頻譜﹞，故決定於2022年10月14日重新調配該段頻譜。早於2021年初起，該公司已開始協助受影響客戶將其2G手機或裝置，升級至可支援更高世代流動通訊網絡的手機或裝置。



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記者：梁巧恩



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