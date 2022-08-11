【MPF】兩間MPF供應商 7月份市佔率逆市升

▲ 宏利MPF市佔率，於7月逆市上升。

強積金 （MPF） 專家積金評級的最新統計，截至7月31日底止，共有4間MPF服務供應商的市場佔有率按月有變化，升跌各佔一半。先說大贏家，宏利 （00945） 的市佔率驟升0.3個百分點至27%，管理資產值高達2863億元，續問鼎一哥。另一市佔率逆市報升是友邦（AIA），按月微升0.1個百分點至8.9%，排名第4，市料兩者受惠旗下美股基金急升等。反觀，滙豐（HSBC）市佔率略減0.1個百分點至17.8%，仍排名第2。永明金融市佔率下跌0.2個百分點，以11%險守三甲。

至於其餘的營辦商市場份額維持，市佔率10強排名分別為中銀保誠以7.2%排第5，恒生 （00011） 以5.8%排第6，信安以5.7%排第7，BCT銀聯以5.6%排第8，富達以4.4%排第9，東亞 （00023） 以2.6%險守10強。

市面共有17間MPF經營者，排名10大以外，依次是景順市佔率1.9%，早前把MPF行政工序賣給渣打香港 （02888） 的新地 （00016） 旗下僱主營辦計劃，跟交銀香港齊佔0.6%。萬通及中國人壽同為0.4%，尚乘佔0.07%，以及海通的0.05%。

積金評級又指，7月份MPF總額為1.0618萬億元，而積金局指基金平均開支比率（FER）為1.38%，業界由此推斷，受託人等共袋約146億元收費。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪