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【儲局官員】戴利指戰勝通脹言之尚早　9月基本盤加息0.5厘

股市 18:07 2022/08/11

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美國昨晚公布7月CPI按年升8.5%，較市場預期8.7%為低，反映通脹壓力有所放緩，美股急升，國債息率及美滙由高位回落。但聯儲局官員表明未有因為數據亮麗而鬆懈，甚至維持9月加息0.75厘的意見，較現時市場主流更鷹。

戴利不排除9月加0.75厘

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示月度數據出現的好消息，確實令消費者和企業得到一些緩解，但認為通脹依然太高，距離聯儲局價格穩定目標仍有一段距離，認為現時宣布戰勝通脹屬言之尚早。

她不排除聯儲局9月議息會議中連續三次加息0.75厘，但表示加息0.5厘是她的「基準」，又堅持認為到今年年底，利率應升至略低於3.5%。

被視為聯儲局最鷹派成員的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari），同樣認為通脹報告令市場歡迎，但離戰勝通脹仍然很遠。他表示沒有看到數據能改變聯儲局政策利率年底前上調至3.9%，明年底前上調至4.4%的必要性。

相關文章：

【美國CPI】瑞信：上月CPI遜預期與能源及出行成本下降有關、食品價格仍大幅上揚　料聯儲局9月加息0.5厘

【儲局官員】美國7月CPI低過預期　儲局官員︰不會動搖利率上行路徑

編輯：葉志偉

 

宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 通脹 CPI 美國聯儲局

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