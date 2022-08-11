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【串流影音】Disney+超越Netflix 成全球最大影音平台 計畫月費加價逾三成半

環球政經 17:01 2022/08/11

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迪士尼日前公布今年第三財政季度財政報告，表示旗下 Disney+ 、Hulu、ESPN+ 串流影片服務在本季增加了 1,440 萬名訂戶，平台的總訂戶人數超過 2.21 億。雖然訂戶人數有所增長，但迪士尼指年底將有全新定價結構，即宣佈加價逾三成半，而新收費將會在今年的12 月 8 日生效。

迪士尼公布，美國 Disney+ 的收費將由現時每月 7.99 美元（約62.6港元）增加至 10.99 美元（約86.2港元），增加3美元，增幅達 38%，亦是服務自 2019 年推出以來增幅最大的一次。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

Disney+ 亦會推出廣告支援計劃，如想維持原本的收費使用服務，就要觀看平台提供的廣告，此計劃的月費為 7.99 美元。而在香港未有提供的 Hulu 亦會加價，無廣告版月費由 12.99 美元（約101港元）加至 14.99 美元（約117港元），有廣告版亦由每月 6.99 美元（約54.8港元）加價至 7.99 美元（約62.6港元）。

雖然迪士尼表示收費只在美國推行，但未公布其他市場的價格調整安排，亦未知廣告計劃會否在美國以外市場實行。現時香港的 Disney+ 服務月費為73元，如果加幅同樣為 38%，加價後的月費則逾100元。

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責任編輯：龍紀瑩

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