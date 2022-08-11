▲ 【電子消費券2022】八達通上半年純利料達3億、商戶數目增至8.3萬 流通卡量較去年底大插580萬

港府今年4月起分批派發電子消費券首階段5000元，八達通繼續是指定儲值支付工具營辦商之一。持有八達通64%股權的港鐵 （00066） 披露，上半年應佔八達通利潤增長98.0%至1.98億元，主要因為消費者信心增強令交易數量增加，以及公司在 2022年年初增持八達通後，分佔利潤份額有所增加。以此港鐵持股量推算，估計八達通上半年賺3億元。

港鐵稱，截至6月底，在香港接納八達通付款的服務供應商已逾83,000家。期內，八達通卡及其他儲值八達通產品的總流通量達2,390萬張，較去年底的2,970萬大幅下跌580萬。上半年每日平均交易數量及交易金額分別為1,260萬宗及3.2億港元。

港鐵今年1月24日購入新巴及城巴所持有約 6.6%的八達通公司股份後，現持有八達通公司約 64%的股權。

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記者：李哲毅