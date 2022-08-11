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【銀債優惠】券商爆銀債搶客戰 派300元現金券Vs送藍籌股

17:08 2022/08/11

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銀債未開賣，券商已爆搶客戰。

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銀債專為60歲以上的老友記而設，8月23日才正式開售，但中介商已猛谷着數爆搶客戰，有送藍籌股，更有派錢作餌。致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應查詢表示，該行擬為合資格的銀債新客戶，提供3項迎新獎賞，包括有機會獲贈300元Donki現金券、月供美股或港股基金在指定期限可免年費，以及港股與美股即時串流報價免年費。

郭家安透露，成功開戶的合資格新客，即使只抽1手（每手1萬元）銀債，也有機會取得上述3重賞。至於現有客戶成功推薦1名新客開戶，合資格的推薦人，亦有機會獲贈100元的超市禮券。

那邊廂，新客在耀才 （01428） 開戶，有機會獲贈20股盈富 （02800） 及10股滙豐（HSBC）等連串優惠。事實上，銀行與券商已各出奇招谷客，渣打香港 （02888） 提供豁免多項手續費的「5免」，滙豐（HSBC）有「6免」，上商及花旗齊為「7免」，輝立及致富證券是「8免」，耀才證券更多達「十免」。

一文看清認購銀債優惠（不斷更新）【下一頁

而輝立證券是鮮有的券商提供孖展認購，抽5手或以下可享十成孖展、兼且「3免」（零息、免按金及免手續費），孖展客以零成本落注，待獲發債券結果才須悉數繳款。

此外，面對銀債競爭，暫有兩行加港元定期存款息，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）昨天（10日）調升3個月年息0.2厘，新息率重上兩厘新關。同樣，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的虛銀富融（Fusion Bank），今天（11日）更勁加1年期息率0.7厘至2.7厘，息率追貼平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）。

而業界料銀債將丁財兩旺，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，而今次的保證息率更上調至4厘，回報比之前更吸引。再者，銀債靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金。況且，鑑於近期市場波動較大，客戶於投資決策上相對較為保守，所以預計市場對銀債反應會熱烈，認購人數有機會再創新高。

銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報【下一頁

陳志偉又說，為配合第七批銀債，上商推出認購服務「七免」優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入及轉出之費用、提前贖回費和到期贖回費。

陳志偉補充，今次銀債的發行額最多為450億元，資金較充裕的長者可考慮認購20至25手。

銀債自8月23日開始接受認購，9月2日截止，9月9日公布分配結果，及至9月14日正式發行，由此推斷，申請人若首天入票，按理前後被鎖資大約22日。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 滙立銀行 虛擬銀行 上海商業銀行 港元定期存款 定期存款 銀色債券 財富及退休規劃

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