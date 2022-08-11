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【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一

環球社會熱點 17:36 2022/08/11

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隨著新冠肺炎亞變種病毒持續肆虐，日本疫情出現反彈。日本周三（10日）新增逾25萬宗確診，創下當地單日新高。世界衛生組織（WHO）數據顯示，日本新增確診數目已連續3周位居全球首位。日本上周新增確診人數，多過第二位美國接近2倍。

北韓宣布抗疫勝利 金正恩曾發高燒 【下一頁】

日本周四新增逾25萬宗確診個案，是日本首次單日新增逾25萬宗，創出當地單日新增個案新高，打破上周三（3日）的24.97萬宗紀錄。當地同日亦有251名患者離世。

日本新一波疫情從6月底開始，7月中開始出現按周增加逾1倍的情況。雖然目前感染人數按周未有明顯增長，但當地死亡及重症人數卻在急劇增加。日本厚生勞動省指，周三共有597名重症患者，按日增16人。

按地區劃分，東京新增確診個案最多，其次則是大阪，其中20個道縣創歷史新高，包括東北全數6個縣。而死亡人數方面則以大阪的33人最多，神奈川25人緊隨其次。

南韓單日15萬確診 料本月内日增20萬宗 【下一頁】

世衛數據顯示，日本上周新增逾149.69萬人確診，已連續3周位居全球榜首。其次則是美國，同期新增75萬人受感染，日本數目是美國的2倍。當周全球共新增698萬宗確診，日本佔21%。

但該周死亡人數方面，美國以2,764人位居第一，其次為巴西及意大利，日本位居第4，但三國死者數目全數逾1,000人。全球上周死亡人數逾1.45萬，按周減少9%。

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責任編輯：李俊儀

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