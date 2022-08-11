【虛擬經濟】The Sandbox進駐K11 MUSEA設期間限定店 舉辦元宇宙分享會及邊玩邊賺活動 大送代幣、虛擬土地及NFT大宅

去中心化遊戲虛擬世界The Sandbox，今日（11日）宣布於香港開設首間期間限定店「The Sandbox Alpha 3 Atelier」。The Sandbox指本港是該公司全球增長最快的市場之一，是次活動將吸引更多本地用戶加入，持續擴大用戶層。

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The Sandbox Alpha 3 Atelier位於尖沙咀K11 MUSEA五樓，活動期間設有多場工作坊，由經驗豐富的本地設計工作室主持，另有深入探討元宇宙的分享會，以及在大屏幕上播放創意影片作品。市民可在悠長夏日參與其中，不但可探索嶄新的體驗，更可嘗試「邊玩邊賺」的樂趣。

活動期間，只要到訪The Sandbox Alpha 3 Atelier及登記帳戶，即有機會獲得獎賞。The Sandbox每天會送出1,000 SAND幣，場內將大派Alpha Pass，參加者更有機會獲得1x1 LAND虛擬土地，以及由工作室精心製作的NFT大宅，在元宇宙中擁有未來的家。

The Sandbox的聯合創辦人兼營運總監Sebastien Borget表示：「我們很高興看到The Sandbox Alpha 3 Atelier開幕後迎來更多香港用戶，在The Sandbox真正開放的元宇宙享受多種嶄新體驗。我們邀請了來自不同領域的合作夥伴來與用戶分享設計人物化身、打造個人數碼身份的新方法，希望用戶有更多交流和互動，讓所有人釋放想像力，在元宇宙中創造自己的夢想。」

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期間限定店已安排了連串精彩節目，包括由Index Game、Pangu by Kenal、Metalympics和UFO School等本地工作室主持的工作坊，專為學童、大學生、成年人以至各大企業的員工而設。參與活動的機構包括香港大學、香港城市大學、香港專業教育學院、香港非同質化代幣協會、中華菁英扶輪社，以及其他中小學和教育機構。

The Sandbox Alpha 3 Atelier將為啟動在即的Alpha第3季預熱。Alpha第3季比以往的規模更龐大，匯聚超過300個已加盟為合作夥伴的品牌和知識產權，包括華納音樂集團、Ubisoft、Gucci Vault、The Walking Dead、Snoop Dogg、Adidas、Deadmau5、Steve Aoki、藍精靈、雅達利、Bored Ape Yacht Club和World of Women。

Alpha第3季包括8項由大中華地區創作者打造的獨特體驗，可見The Sandbox於亞洲的發展迅速。這些體驗讓粉絲有機會與陳奐仁、台灣藝人陳零九等偶像互動，或與《南華早報》結伴，讓玩家重遊歷史景點。

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責任編輯：嚴浩文