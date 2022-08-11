【業績｜電訊股】香港電訊：NowTV奪2022年FIFA足球世界盃獨家播放權　中期多賺1%至19億元、派中期息31.36分

▲ 香港電訊純利增加1%至19.10億元，派中期息31.36分。

香港電訊 （06823） 公佈中期業績，期內總收益增加3%至161.57億元，EBITDA升2%至58.34億元；純利增加1%至19.10億元；每股盈利25.22分。派中期息31.36分。經調整資金流增2%至23.77億元。

香港電訊董事總經理許漢卿宣布，Now TV奪得FIFA世界盃卡塔爾2022的獨家播放權，今屆世界杯將於11月至12月舉行，Now TV會以4K畫質播放全部64場賽事，由於有不少賽事於香港黃昏時間舉行，令更多觀眾可於電視黃金時間收看賽事，同時預期可帶動下半年服務訂購及廣告收入。

香港電訊透露，免費電視ViuTV將播放19場FIFA世界盃卡塔爾賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。Now E亦會播放今屆賽事。

NowTV安裝人數增2% Tap & Go用戶數達350萬

上半年收費電視Now TV收益12.03億元，按年跌2.3%，許漢卿指出，經濟環境、競爭和移民的影響也影響NowTV 收入表現，但安裝用戶人數按年升2%至137.8萬戶。

香港電訊旗下Tap & Go拍住賞為政府消費券指定電子錢包之一，許漢卿指出，截至6月底用戶數達350萬，用戶交易額增長2.5倍，而使用HKT智能POS商戶達7200，按年增1.56倍。

電訊服務收益增長5%

期內，電訊服務業務收益增長5%至115.96億元，分部EBITDA升2%至41.04億元，集團解釋，期內營運效率進一步提升及持續專注成本控制措施所致。

流動通訊業務服務收益升2%至36.47 億元；分部EBITDA升2%至21.22億元。香港電訊提到，受惠於更多客戶採用5G服務、後付客戶基礎的增長，以及流動通訊企業服務方案帶來更高收益貢獻。不過，受部分熱賣手機型號延遲推出而令2021年上半年的銷售增加，以及供應鏈中斷的不利影響，期內流動通訊產品銷售相對較低。

5G客戶數增長近1倍至86.7萬名 整體後付客ARPU維持在187元

香港電訊期內5G客戶數量增長近1倍至86.7萬名。期末後付客戶的ARPU維持在187元，集團指5G服務計劃提升的部份增長，被重視價格的市場競爭抵消。期內的後付客戶流失率0.9%，主要受經濟環境和移民所影響。

（第二版加入記者會）

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責任編輯：余倩敏、李哲毅