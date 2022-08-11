【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）

▲ 盞鬼男孩Bobby Hill（鮑比‧希爾）即將登陸香港，品牌將在8月12日至9月10日，於朗豪坊L12舉辦主題快閃限定店。（kkplus提供圖片）

來自1997年開播的美國動畫《King Of The Hill》的家庭成員，盞鬼男孩Bobby Hill（鮑比‧希爾）即將登陸香港。品牌將在8月12日至9月10日，於朗豪坊L12舉辦主題快閃限定店。

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Bobby Hill源自美國長青動畫《King Of The Hill》，早前憑藉獨特表情及打坐姿勢，配上網絡潮文「緣份到了，自然——」，於香港掀起一股Bobby旋風，成功引起熱話。

快閃限定店將高度還原Bobby的房間及初中校園走廊，帶市民進入動畫世界。另外，房間內更設有1:1尺寸的打坐Bobby模型供粉絲打卡留念。

多款周邊商品首次曝光

除了打卡場景，現場更會售賣多款首次曝光的Bobby周邊商品。包括文具套裝、散紙包、T-Shirt及衛衣、地毯、水樽，更有Bobby毛公仔及兩款還原度極高的搪膠公仔，是這次快閃限定店獨家限量發售。

會場亦提供限定優惠，消費者凡惠顧任何產品，即可以150元換購Bobby Hill造型會場限定環保袋。

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責任編輯：李智美