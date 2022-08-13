【清酒新世界@iM網欄】日本の名水 皇國晴酒造．二

酒造創立時以「岩瀨酒造」為名，直至昭和時代的中日戰爭和日俄戰爭後才改名為「皇国晴酒造」。現任社長是岩瀨新吾先生，他在東京有着豐富酒類販售經驗，而且他還在廣島縣的獨立行政法人酒類總合研究所研修過酒米學，甚至擁有研究所頒布的「清酒認證士」的資格。

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據了解，研究所在日本是個不超過百位的特殊集團，對於清酒的香氣和口味的評價可說是非常有公信力的。除此之外，岩瀨先生每年也擔任新酒鑑評會的評審委員！可想而知，岩瀨先生對清酒有相對的要求！

酒造内流出泉水

筆者在上一篇提及酒造的水是十分特別的，是日本唯一在酒造内流出的泉水，而且被選為「日本の名水」之一。酒造使用的水源，是海拔3,000米的北阿爾卑斯山脈經黑部川下流的雪水，自酒造創立以來，雪水就已經在藏內湧出，這種水同時被稱為「清水」。

根據富山縣2007年的調查，全年的水溫在攝氏11度左右，黑部市確認了有約750口自流井，可以說到處都是泉水也不為過。這個地區共有20個泉水點，每個點的水量、水質和味道都不同，當地人稱泉水為「美味的水」，原因是水源含有適量的礦物質，除了可以飲用，還可以用作清洗蔬菜以及冷卻食材。

釀酒泉水有軟硬

此外，皇國晴酒造湧出來的泉水是獨一無二，而且湧出來的泉水有硬水也有軟水，這兩種水不僅用於釀造，還適用於所有釀造的工序，包括內部的清洗等等，所以在日本的環境部「百佳名水」中，酒造的水源有着「酒窖中唯一湧出的淡水」的稱號！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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