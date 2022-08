【劉‧住保鮮期@iM網欄】 最佳亞洲家庭電影 香港人的《留聲SOS》

第六屆KIFF香港兒童國際電影節於8月6日至14日期間舉行,開幕電影是由前迪士尼首席動畫師打造的法國及加拿大動畫電影《烈火少女》,並由森美、梁雍婷和岑珈聲演 。電影節還有德國及奧地利兒童電影《魔法動物學園》、法國及比利時兒童動畫電影《小小吸血鬼》,而閉幕重頭電影就是一部訴說一個700萬港人,不斷重演的平凡家庭故事《留聲Sound of Silence》。這部港產片背後是一個真實而哀傷、反思後處理正面的家庭故事。戲裏戲外都是香港人生活寫照,電影最重要的訊息,就是希望透過故事讓父母們關注兒童及自身的情緒健康,從而反思工作、家庭、人生和生死的意義。

獲獎無數的《留聲》

《留聲》先後取得法國康城世界影展/美國矽谷KIDS國際家庭電影節囊括多個獎項,包括「最佳家庭電影」「最佳亞洲家庭電影」、「最佳外語片」、「獨立短片奬」、「最佳少年兒童男演員」及「最佳女導演」等多個大獎,並由黃梓樂、蔣祖曼、陳宇琛及鮑起靜主演。

故事背後的傷痛靈感

電影的靈感是來自筆者一個相識多年的朋友,亦是電影監製伍先生的故事。年少時他白手興家,開拓了廣告公司的事業,家庭亦相當美滿,三個孩子都能獨立成長,不需要依賴父母督促學業功課,生活也能應付自如。當中二女兒品學兼優、從小熱愛運動,在游泳項目更是獲獎無數, 15歲已經是香港游泳代表隊成員之一。所以,他一直覺得自己努力打拼為孩子們提供穩妥的生活後盾,已經是盡了父親的責任,孩子們亦非常體諒父母工作辛勞,自己的事自己處理,因而雙方甚少深入互訴心聲,聆聽對方。日子久了甚至覺得什麼事都是理所當然。直至有一天,二女兒確診罕見心臟病,朋友才猛然醒覺今天擁有的東西,明天並不一定還會存在。女兒治療期間,他立即放慢工作步伐,抽空陪伴女兒、聆聽她的心聲和需要,漸漸他才發覺原來已忽略過去18年來與女兒相處的寶貴時間。正當他計劃將來要多陪伴女兒的時候,女兒卻突然安詳地回到天家。

人傷痛過後,也要學懂釋懷,積極面對生活,讓離開的人別再牽掛。所以,朋友將女兒啟發他的靈感思緒,投入了電影《留聲》。從孩子角度訴說他們的想法,讓父母們明白到家長的思維,未必可以代表孩子心中的期盼。正如電影中的經典對白,「有時我們會唔記得,其實小朋友都係啱啱先嚟到地球。 佢哋有啲似外星人, 用好純粹嘅形式出現,響呢度執行一啲探險任務, 佢哋只係去嘗試了解成為人類嘅意義。」(圖二至四)

免費接待社群欣賞

正因為電影題材與香港家庭、情緒健康和親子關係息息相關,若基層家庭有機會免費欣賞,當然是一件美事。所以,筆者很榮幸數月前能促成電影與香港小童群益會合辦《留聲》試映會,招待了約100位來自不同階層的家庭受眾欣賞此片,完場後更由該會的註冊社工和註冊心理治療師作會後分享。現場反應熱烈,大人和小朋友都勇於發表心裏感受,正視家庭溝通和疏導情緒等問題。電影映期有限,希望讀者們能夠把握機會和孩子一同入場欣賞這部非常出色的香港兒童電影,從而反思學習溝通、平衡工作和管理情緒,好好珍惜彼此的緣份。

