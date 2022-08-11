美食博覽今日開幕 九成展商接受電子消費券 設大抽獎送豐富禮物

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的美食博覽、家電．家品．博覽、美與健生活博覽以及香港國際茶展，將於今日（11日）起一連五天於香港會議展覽中心舉行。今年以「生活新體驗．體驗新生活」為題，共有超過1,000家展商，為公眾及業內買家帶來環球美食佳餚和新穎產品。而由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局及八大科研機構攜手籌辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議（中醫藥會議）亦會於今日及明日舉行。

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第二階段電子消費券經已派發，貿發局早前積極鼓勵展商採用電子支付系統。據大會進行的展商問卷調查，今年8月的4個展覽有超過90%受訪展商表示會支援至少其中一項電子消費券支付方式，方便市民使用消費券。大會亦新增「睇直播，買『正』貨」活動，邀請KOL於展前及展覽期間在LOOPLIVE應用程式作直播，介紹特色產品並提供多項購物優惠。

另外，展會期間每日將舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品、健身課程等。只要憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。大會今年也繼續推出「8月食．住．買」 (August Happy Buy) 網頁，讓市民緊貼最新的購物情報及各種快閃優惠，包括一蚊焗雞、雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等，大家可預先下載200張電子優惠券，盡享各項精彩優惠。

八月展覽會場將不設實體門票銷售，改為在主要入口讓參觀人士以八達通即時付費入場。大會將繼續推出「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，以疏導人流。

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責任編輯：羅浩濂