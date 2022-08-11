澳洲防疫APP耗破億公帑被停用 衛生部長：浪費金錢兼無用

為監測新冠肺炎疫情傳播，澳洲政府2020年推出名為「COVIDsafe」應用程式，協助追蹤密切接觸者。衛生部長巴特勒周二（9日）呼籲民眾盡快刪除「COVIDsafe」，直指程式浪費大量公帑，未能為公共衛生帶來顯著效用，將於本月中停用程式。

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澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）政府於2020年斥資1,400萬澳元（約7,793.5億港元），開發名為「COVIDsafe」的應用程式，希望協助追蹤密切接觸者。莫里森當時並形容 「COVIDsafe」如「塗抹防曬霜」一樣重要，敦促民眾下載程式。

衛生部長巴特勒（Mark Butler）上月決定將於下周二（16日）停用COVIDsafe，呼籲民眾盡快刪除，強調當局絕對不會保留任何CovidSafe數據。

巴特勒指，COVIDsafe運行至今僅成功發現17名密切接觸者，形容程式失敗，浪費納稅人逾2,100萬澳元（約1.17億港元）金錢。

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他表示COVIDsafe只找出兩宗確診，每宗個案成本平均超過1000萬澳元（約5,567萬港元），反映COVIDsafe未能發揮作為公共衛生措施的有效用途，當局於是決定停用。

莫里森於去年7月稱，當地有4成民眾下載程式，成為全球下載率最多的與疫情相關程式之一，斥停用COVIDsafe建議荒謬及危險。

澳洲政府當時拒絕向Apple與Google尋求合作，COVIDsafe利用藍牙追蹤方法運行，但基於藍牙技術需要解鎖iPhone才能令程式正常運行，用戶亦必須主動授權程式使用數據，因此有專家質疑COVIDsafe有效性。

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責任編輯：郭麗明