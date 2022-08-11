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【業績｜物管股】越秀服務半年多賺19%至2億元人幣　不派息

股市 18:20 2022/08/11

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【業績｜物管股】越秀服務半年多賺19%至2億元人幣 不派息

越秀服務 （06626）  周四（11日）公布中期業績，期內收入10.9億元（人民幣，下同），按年增13.8%；純利2.11億元，按年增18.6%，不派中期息。

物業管理收入增逾3成至近4億元人幣

以業務劃分，除商業營運及管理收入錄倒退5%至2.05億元、非業主增值服務倒退12.6%至1.72億元外，其他業務均錄增長；物業管理收入增32.9%至3.95億元、社區增值服務增32.2%至2.44億元、市場定位咨詢及租戶招攬服務增16.1%至7414.9萬元。

合約及管理面積各增約2成

集團在管及合約面積方面，分別為4350萬平方米及6260萬平方米，按年增24.3%及18.8%。當中，大灣區項目增11.4%至7201萬平方米、華東地區按年增31.2%錄1219萬平方米、華中地方按年增27.9%錄943.4萬平方米、北方地區增33.5%至816.2萬平方米。另外，新增的西部地區，按年大增11倍至436.8平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

港股 物業管理股 越秀 越秀服務（06626）

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