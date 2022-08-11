【經濟數據】6月對外商品貿易貨量及價格統計　出口貨量跌7.5%出口價升9.1%

▲ 政府統計處發表六月對外商品貿易貨量及價格統計，顯示對外商品貿易貨量呈下跌惟進出口價格續升。(資料圖片)

政府統計處發表6月對外商品貿易貨量及價格統計，顯示與21年同月比較，6月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌12.5%及6.9%。2022年上半年與2021年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌7.5%及6.8%。

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至於2022年6月與21年6月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升7.6%及8.4%。今年上半年與2021年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升9.1%及9.7%。

2022年6月與去6月比較，輸往中國內地（內地）（-17.8%）、美國（-10.7%）及台灣（-7.1%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往越南（31.8%）及印度（71.9%）的整體出口貨量則上升。



與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：台灣（9.4%）、內地（9.2%）、美國（6.4%）、越南（4.9%）及印度（4.3%）。2022年6月與21年6月比較，來自韓國（-31.4%）、內地（-18.6%）及日本（-5.1%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自台灣（9.2%）及新加坡（9.5%）的進口貨量則上升。

另外，來自所有主要供應地的進口價格均上升：內地（11.9%）、韓國（9.3%）、台灣（7.9%）、新加坡（5.9%）及日本（1.0%）。

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責任編輯：王浩賢