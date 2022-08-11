【安倍遇刺】安倍國葬花費或高達37億日圓 民間團體提出訴訟稱違憲要求叫停

安倍晉三國葬將於9月27日舉行，日媒報道指，國葬儀式花費或高達37億日圓。而現任首相岸田文雄早前表示，國葬費用全數由國家負擔，因而讓不少人持反對意見，更有民間團體批岸田內閣此舉屬違憲，甚至向法庭提出訴訟要求停辦。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

據《共同社》報道，當地有團體於9日，向東京地方法院提出訴訟，要求政府停止舉行安倍的國葬，以及停止從國費中支出預算等。

起訴書提到，有關歷史評價未定的特定政治家，若舉行國葬，會引導國民想法和情感向一定方向發展，違反保障思想和良心自由的《憲法》第19條。起訴書又提到，政府擅自決定支出國費，而不在國會討論也屬違憲。

大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

安倍晉三的國葬將於武道館舉行。而據稱，僅是會場租用及裝飾布置已須花費1.5億日圓，而整場葬禮的費用或高達37億日圓。而當地政府及其他政黨開會後，表示儀式預算控制在2億日圓以下，但此金額尚仍未將保安費用計算在內。

安倍晉三7月8日在奈良為自民黨參議院選舉候選人站台拉票時，遭疑兇山上徹也以土製槍械開火擊中，送院搶救直至同日下午不治，享年67歲。除了吉田茂以外，安倍晉三為第二位獲此待遇的日本首相。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機