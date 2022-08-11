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【安倍遇刺】安倍國葬花費或高達37億日圓 民間團體提出訴訟稱違憲要求叫停

環球政經 19:12 2022/08/11

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安倍晉三國葬將於9月27日舉行，日媒報道指，國葬儀式花費或高達37億日圓。而現任首相岸田文雄早前表示，國葬費用全數由國家負擔，因而讓不少人持反對意見，更有民間團體批岸田內閣此舉屬違憲，甚至向法庭提出訴訟要求停辦。

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據《共同社》報道，當地有團體於9日，向東京地方法院提出訴訟，要求政府停止舉行安倍的國葬，以及停止從國費中支出預算等。

起訴書提到，有關歷史評價未定的特定政治家，若舉行國葬，會引導國民想法和情感向一定方向發展，違反保障思想和良心自由的《憲法》第19條。起訴書又提到，政府擅自決定支出國費，而不在國會討論也屬違憲。

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安倍晉三的國葬將於武道館舉行。而據稱，僅是會場租用及裝飾布置已須花費1.5億日圓，而整場葬禮的費用或高達37億日圓。而當地政府及其他政黨開會後，表示儀式預算控制在2億日圓以下，但此金額尚仍未將保安費用計算在內。

安倍晉三7月8日在奈良為自民黨參議院選舉候選人站台拉票時，遭疑兇山上徹也以土製槍械開火擊中，送院搶救直至同日下午不治，享年67歲。除了吉田茂以外，安倍晉三為第二位獲此待遇的日本首相。

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撰文 : 陳楚琨

岸田文雄 經濟 東京 安倍晉三 日圓 選舉 政治 日本

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