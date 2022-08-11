【虛擬土地】科技富豪Mark Cuban指元宇宙「炒樓」等同割韭菜 狠批：買元宇宙土地是史上最蠢的事

元宇宙（metaverse）作為近年最熱門的話題之一，雖然只是處於剛起步階段，但目前已經有許多人看好它的未來潛力，炒賣元宇宙中的虛擬房地產。不過，美國科技富豪Mark Cuban接受外媒訪問時直批，炒賣元宇宙虛擬房地產是「愚蠢至極」，只會被割韭菜。

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【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

Mark Cuban近日接受YouTube頻道「Altcoin Daily」訪問時，談起購買元宇宙平台上的虛擬房地產，他直接表示：「這是史上最蠢的事。」他解釋在現實世界中，土地資源是有限的，因此房地產具有保值增值能力，但在虛擬世界，土地可以無限擴展，因此根本沒有投資價值。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

Mark Cuban是知名NFT無聊猿（BAYC）母公司Yuga Labs投資人，對於區塊鏈技術並不陌生。因此他的分析具一定參考價值，據MetaMetric Solutions的數據，2021年，4大元宇宙平台（Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels和Somnium）的數位房地產總銷售額達到5.01億美元。然而，從價格走勢來看，虛擬房地產泡沫可能已經破滅。根據WeMeta的數據，截至8月7日，元宇宙平台Decentraland上待售的虛擬房地產物件，平均售價為14,385.27美元，與2021年11月觸及的高峰37,238.68美元相比，跌幅達61%。

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記者：鄭日棱