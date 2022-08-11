  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (四) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬土地】科技富豪Mark Cuban指元宇宙「炒樓」等同割韭菜 狠批：買元宇宙土地是史上最蠢的事

理財智慧 16:54 2022/08/11

分享：

分享：

元宇宙（metaverse）作為近年最熱門的話題之一，雖然只是處於剛起步階段，但目前已經有許多人看好它的未來潛力，炒賣元宇宙中的虛擬房地產。不過，美國科技富豪Mark Cuban接受外媒訪問時直批，炒賣元宇宙虛擬房地產是「愚蠢至極」，只會被割韭菜。

【車費優惠】機場快綫期間限定優惠方便睇Show 本周五起至9月底 即日來回博覽館站只需47元【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

Mark Cuban近日接受YouTube頻道「Altcoin Daily」訪問時，談起購買元宇宙平台上的虛擬房地產，他直接表示：「這是史上最蠢的事。」他解釋在現實世界中，土地資源是有限的，因此房地產具有保值增值能力，但在虛擬世界，土地可以無限擴展，因此根本沒有投資價值。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

Mark Cuban是知名NFT無聊猿（BAYC）母公司Yuga Labs投資人，對於區塊鏈技術並不陌生。因此他的分析具一定參考價值，據MetaMetric Solutions的數據，2021年，4大元宇宙平台（Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels和Somnium）的數位房地產總銷售額達到5.01億美元。然而，從價格走勢來看，虛擬房地產泡沫可能已經破滅。根據WeMeta的數據，截至8月7日，元宇宙平台Decentraland上待售的虛擬房地產物件，平均售價為14,385.27美元，與2021年11月觸及的高峰37,238.68美元相比，跌幅達61%。

【2022消費券】美麗華慶祝65周年連串優惠 Mira酒店訂房低至65折 國金軒美食650元有交易【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
富豪 Meta 元宇宙 經濟 區塊鏈 AR

上一篇文章

【串流影音】Disney+超越Netflix 成全球最大影音平台 計畫月費加價逾三成半

下一篇文章

美食博覽今日開幕 九成展商接受電子消費券 設大抽獎送豐富禮物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】上半年多賺一成並增派息 創科中午大升逾10%
【異動股】上半年多賺一成並增派息 創科中午大升逾10%
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮
【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮
【跑贏通脹】ZA Bank推出短期儲蓄保險計劃　每年3.11%保證回報
【跑贏通脹】ZA Bank推出短期儲蓄保險計劃　每年3.11%保證回報
【懷舊潮牌】80年代潮牌ESPRIT重返香港？ 銅鑼灣設期間限定店 再推8.20免費乘電車
【懷舊潮牌】80年代潮牌ESPRIT重返香港？ 銅鑼灣設期間限定店 再推8.20免費乘電車
瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份
瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款