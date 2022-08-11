【企業裁員】阿里巴巴迎裁員潮 3個月內解僱近萬名員工

根據阿里巴巴集團日前公布的新一季財報指出，截至今年6月前的3個月內已裁員將近萬名員工，財報數據顯示阿里巴巴員工人數剛好245,700人，相較前一季結束的254,941人則裁員9,241人，而在年初前的3個月也裁員4,375人。

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阿里巴巴曾是中國市值最高的公司，但在一年多前因北京當局對私人企業發動全面打擊，導致市值大暴跌，而由於拒絕配合美國審計相關法案，阿里巴巴也被美國證券交易委員會列入黑名單，面臨下市風險。此外，阿里巴巴正在尋求在港進行主要上市，吸引更多的中國投資人參與，同時以美國存託股份存在於紐約證交所。

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事實上，蘋果、Alphabet、Meta 等美國大型科技公司的招聘計畫已有縮減，與阿里巴巴相近的公司如亞馬遜則已裁員約10萬人。

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記者：鄭日棱