【業績｜高息電訊股】中移動楊杰：未有明確分拆業務目標、明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率8.9厘

▲ 【業績｜電訊股】中移動半年多賺19%至703億人幣 中期息增派35%至2.2港元、周息率8.9厘

內地三大電訊商之一的中移動 （00941） 周四公布中期業績，期內收入4969.34億元（人民幣，下同），按年增12%；純利703億元，按年增18.9%。中移動中期每股賺3.29元，派中期息2.2港元，按年增34.9%。中移動今日收跌0.1%，報51.75元，以此推算，周息率8.9厘。

問及今年全年派息比率水平，執行董事兼董事長楊杰表示，2021年全年派息比率在60%左右，2023年目標達到70%，笑言「大家可以簡單計算今年水平」，但同時強調全年派息仍要視乎營運情況等。

楊杰：未有明確業務分拆目標 部分子公司正調整持股架構

聯通 （00762） 及中電信 （00728） 相繼部署分拆業務上市，對於中移動如否有類似行動，楊杰稱，集團對分拆業務上市持開放態度，國家當局以至政策也支持企業分拆具條件的子公司，但暫時未有明確業務目標及相關時間表等，若有任何更新會悉時公布。

不過，楊杰透露中移動正努力推進旗下子公司改革，例如調整子公司的員工持股架構等，日後如果時機合適即會評估籌備分拆。

基數效應推高上半年利潤增速 料全年增長相對較慢

上半年中移動利潤增幅18.9%，管理層稱，除了收入高速增長外，去年同期入賬大額折舊及攤銷，造成純利基數較低，預計全年利潤增速或會放慢。

中移動ADR去年從美退市，執行董事兼財務總監李榮華表示，今年9月將會完成注銷所有美國ADR，目前已經完全清倉紐約梅隆銀行的託管ADR，強調事件對公司營運無影響。

中移動移動ARPU 52.3人幣 家庭客戶綜合ARPU增4.6%

中移動指，上半年個人市場收入2,561億元，接年增長0.2%；移動客戶9.70億戶，淨增1,296萬戶或1.35%，其中5G套餐客戶達到5.11億戶，淨增1.24億戶或32%，規模保持領先。中移動稱，得益於5G快速遷轉以及數字生活消費增長的拉動，移動ARPU（平均用戶收入）為52.3元，按年增長0.2%。

家庭市場方面，分部收入594億元，按年增長18.7%；家庭寬帶客戶達到2.30億戶，淨增1,241萬戶或5.7%。家庭客戶綜合ARPU上半年達43.0元，按年增長4.6%。

上半年資本開支為920億人

此外，中移動稱，上半年包括雲業務在內的政企市場 收入按年增24.6%至911億元。政企客戶數達2,112萬家，淨增229萬家，截至6月底，中移動簽約雲大單超 3,500個，拉動收入超130億元，央企國企上雲項目超1,100個。

中移動上半年資本開支為920億元，此前集團披露全年資本開支目標1852億元。

（第二版加入記者會）

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責任編輯：李哲毅