▲ 【業績｜電訊股】中移動半年多賺19%至703億人幣 中期息增派35%至2.2港元、周息率8.9厘

內地三大電訊商之一的中移動 （00941） 周四公布中期業績，期內收入4969.34億元（人民幣，下同），按年增12%；純利703億元，按年增18.9%。中移動中期每股賺3.29元，派中期息2.2港元，按年增34.9%。中移動今日收跌0.1%，報51.75元，以此推算，周息率8.9厘。

中移動指，上半年個人市場收入2,561億元，接年增長0.2%；移動客戶9.70億戶，淨增1,296萬戶或1.35%，其中5G套餐客戶達到5.11億戶，淨增1.24億戶或32%，規模保持領先。中移動稱，得益於5G快速遷轉以及數字生活消費增長的拉動，移動ARPU（平均用戶收入）為52.3元，按年增長0.2%。

家庭市場方面，分部收入594億元，按年增長18.7%；家庭寬帶客戶達到2.30億戶，淨增1,241萬戶或5.7%。家庭客戶綜合ARPU上半年達43.0元，按年增長4.6%。

此外，中移動稱，上半年包括雲業務在內的政企市場 收入按年增24.6%至911億元。政企客戶數達2,112萬家，淨增229萬家，截至6月底，中移動簽約雲大單超 3,500個，拉動收入超130億元，央企國企上雲項目超1,100個。

中移動上半年資本開支為920億元，此前集團披露全年資本開支目標1852億元。

相關文章：

【美股焦點】遊戲引擎公司Unity成立合資公司分拆中國業務 引入阿里、中移動及抖音等投資者 新公司估值10億美元

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%、績後升逾2% 中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘（第二版）

責任編輯：李哲毅