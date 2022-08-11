▲ ​​​​​​​【元宇宙】The Sandbox 進軍K11 MUSEA首設期間限定店 新登記用戶送SAND 代幣

本地區塊鏈初創獨角獸Animoca Brands 旗下去中心化遊戲虛擬世界 The Sandbox宣布，會在尖沙咀K11 Musea 開設首間期間限定店The Sandbox Alpha 3 Atelier ，The Sandbox 香港業務增長主管黃宏誠指出，今次活動希望吸引更多香港用戶加入，持續擴大用戶層。

黃宏誠又稱， The Sandbox期間限定店會舉辦工作坊、元宇宙分享會等，活動期間，只要到訪 The Sandbox Alpha 3 Atelier 及登記帳戶，即有機會獲得獎賞，TheSandbox 每日會合共送出 1,000 SAND 幣予100位用戶。據Coinmarketcap 數據，目前SAND 幣報1.33美元。

黃宏誠表示，今次The Sandbox Alpha 3 Atelier 將為啟動在即的活動節「Alpha 第三季」預熱，今年Alpha 第三季獲超過 300 個已加盟為合作夥伴的品牌和知識產權，包括華納音樂集團、Ubisoft、Gucci Vault 、The Walking Dead 、Snoop Dogg、Adidas，提供遊戲、音樂會等超過90個體驗活動。

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記者：李哲毅