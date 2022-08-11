【大行分析】花旗料港銀淨息差下半年放緩擴闊、明年見頂　籲買滙豐與中銀香港

▲ 花旗料港銀淨息差下半年放緩擴闊，並於明年見頂。

花旗預測本港銀行淨息差明年見頂，至2024年將轉跌，本周期淨息差見頂水平料將與2019年時相若。花旗又預期，港銀淨息差擴闊的速度今年下半年放緩，因銀行開始加定存息吸納新資金，此為存款爭奪加劇的跡象，而且按揭息率亦已觸及封頂水平。

港銀ROE仍有上升空間

花旗解釋，大部份本港按揭計劃的實際按息均已觸及封頂位，意味即使（HIBOR）再進一步走高，銀行也無法從按揭業務中賺取更多利息收入，除非港銀上調按揭計劃的最優惠利率計算之封頂水平。

基於上述原因，花旗估計港元及美元息率每走高25點子，恒生與中銀香港的淨息差將分別收窄8點子及7點子，較之前預測的幅度少。另滙豐及渣打早前亦分別下調各自的淨利息收入敏感度預測，以反映按息觸及封頂位。

不過，由於港銀淨息差之最終幅度料較之前所預測為高，花旗料港銀的股本回報率（ROE）仍會較現水平進一步上升，繼而推動市帳率（PB）重估。然而，花旗指投資者對經濟衰退風險與息率見頂水平之憂慮，已拖累整體本地銀行股投資情緒。

HIBOR升近2厘為加P息時機

個別銀行股方面，花旗認為滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 計算股息與回購後的總回報率均高於本地港銀，故分別給予兩者「買入」及「中性」評級，前者目標價66.3元、後者看70元，並指渣打淨息差敏感度受制其港元存款盈餘。另外，花旗亦予中銀香港 （02388） 「買入」評級，目標價33.3元。同時，花旗因內房敞口對恒生持審慎看法，維持對其「中性」評級，目標價124元。

借鑑以往經驗，花旗指港銀會在平均融資成本接近0.7%時上調最優惠利率（P），本港6月份綜合利率為0.47%，花旗指這預示P息已接近上調之時。另外，花旗指當HIBOR升近2厘的時候，亦可能是加P息的時機，HIBOR現報1.6厘左右水平。

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責任編輯：余倩敏