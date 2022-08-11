【太古業績】 太古中期虧轉盈賺18.9億元 兼斥資最多40億元回購 股價抽升一成

太古A（00019）及太古B（00087）今日（11日）中午聯合公布中期業績，實現扭虧為盈，派息按年增15%兼擬斥最多40億元於場內回購股份。午後股價齊齊抽升逾一成，並同樣以全日最高位收市，太古A報49.9元，成交額急增至2.8億元；太古B收報8.05元。

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截至今年6月底止，集團基本溢利17.3億元，按年增加38%；股東應佔溢利18.9億元，去年同期蝕7.9億元；每股A股基本盈利1.26元，而每股B股為0.25元；每股A股及B股分別派息1.15元及0.23元，按年增加15%。期內，收益按年跌5%至446億元。撇除兩個會計期內的非經常項目影響，經常性基本溢利則升59%至12.5億元。

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太古指，董事局已批准一項透過於公開市場回購公司的普通A股和B股的計劃，回購數量不超過今年股東大會當日，已發行任何類別股份總數的10%，回購股份的金額最高為40億元，將以公司可用資本和現金儲備撥付，回購的股份將被註銷。董事局表示，回購計劃符合公司及股東的整體最佳利益，於現況下進行股份回購可展示公司對業務展望及前景充滿信心，並指現有財務資源足以實施股份回購並維持穩健的財務狀況。

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記者：郭秀慧