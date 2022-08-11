【2022消費券】美麗華慶祝65周年連串優惠 Mira酒店訂房低至65折 國金軒美食650元有交易

本月美麗華集團慶祝65周年誌慶，集團宣布特別推出一系列精彩優惠推廣活動，涵蓋酒店、餐飲及商場多個範疇，並同步推出第二期消費券優惠樂。顧客由8月7日起可於The Mira Hong Kong、Mira Dining指定中式食府及Mira Place享受多重優惠，包括酒店住宿65折優惠、65折「周年慶典」套餐、商場會員專屬消費獎賞，以及第二期消費券多重賞等。

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於8月7日起，The Mira Hong Kong 酒店將推出10日快閃優惠，顧客可於酒店網頁以65折優惠價預定酒店所有型格客房（特色套房除外），並以低至650元品嚐米芝蓮推介餐廳國金軒喜粵經典嚐味菜譜、WHISK法日精巧極緻晚宴，以及COCO香檳下午茶。年滿65歲或以上的顧客於8至9月期間惠顧Yamm自助餐更可享免費自助餐1次優惠。此外，顧客本年度於酒店預訂今年及2023年之婚宴、會議及宴會活動均可獲85折優惠。

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由8月7日至11月30日，Mira Dining旗下中式食府 ─ 中環國金軒及翠亨邨分別推出兩款晚巿堂食周年慶典套餐，讓饕客盡情享受米芝蓮推介餐廳美饌及傳統粵菜佳餚。翠亨邨周年慶典套餐包括廣受食客喜愛的手功菜古法焗釀響螺、鮑汁扣鵝掌及招牌菜頭抽鱈魚球等美饌，折實後人均只需每位308元。而中環國金軒周年慶典套餐，則可品嚐招牌菜乳豬鵝肝脆窩巴、富貴西施龍蝦球、夏威夷木瓜金線花膠湯及XO醬露筍煎北海道元貝皇等矜貴美食，折實人均只需每位980元。

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Ｍira Place將於8月5日起推出會員8月生日專屬消費獎賞活動，8月生日的商場會員於推廣期內以任何電子消費模式於商場消費滿100元，即可獲贈Espresso Alchemy咖啡券1張，數量有限，換完即止。

迎接政府派發第二期消費券的購物氣氛，顧客親臨集團旗下各國金軒及翠亨邨分店，以Alipay HK、WeChat Pay HK及八達通消費，即可享國金軒月餅及翠亨邨包裝食品額外9折優惠，以及一系列超值月餅套裝優惠，包括指定3盒月餅55折及購買10盒月餅或以上54折，售完即止。此外，商場會員亦以指定電子消費模式於商場消費滿100元，可獲贈雙倍積分獎賞，消費愈多，獎賞愈多。

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責任編輯：嚴浩文