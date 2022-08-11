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【業績】港鐵中期盈利升77%至47億元　派息大增至0.42元、股息率近3.5厘

股市 16:33 2022/08/11

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【業績】港鐵中期盈利升77%至47億元　派息0.42元

港鐵 （00066） 中期盈利按年升77%至47.3億元，收入升3.2%至230.3億元，中期息派每股0.42元，按年大增68%。港鐵股價今日升0.5%，報41.45元，股息率近3.5厘。

港鐵表示，本地客運市場去年曾一度復甦，但受到第五波新冠疫情的影響，乘客量自今年初再度下跌。香港車務營運的收入為58.15億元，按年減少3.1%，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損27.75億元。港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量為6.494億人次，按年減少11.8%。集團指，撇除對深圳地鐵四號綫所作的9.62億元減值虧損後，經常性利潤應下跌68.9%至2.8億元。

上半年，香港物業發展錄得77.47億元的除稅後利潤，主要來自「日出康城」 第十期及「港島南岸」第一期和第二期所錄得的分佔盈餘，以及出售不同發展項目的存貨單位。而百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目分別已於4月和7月批出。這些住宅項目預計為本港住宅市場增添約2,150 個單位。

中國內地及澳門方面，港鐵上半年來自鐵路、物業租賃及物業管理附屬公司的經常性業務利潤由1.54億元減少至9,400萬元，主要由於上半年爆發新一波新冠疫情，導致乘客量減少。

The Wai 圍方或可下半年入帳

展望未來，大圍站「The Wai 圍方」商場或可視乎建築進度，而於下半年度初步入帳，其商場目標於明年年中開業。另外，集團又將視乎市況，預期在未來約12個月就東涌東站第一期及小蠔灣物業發展第一期進行招標，並正為「港島南岸」第四期、何文田站第二期及「日出康城」 第十二期申請預售樓花同意書。

另外，集團又繼續在中國內地及海外市場探索運輸基建、物業及社區項目的發展機遇。公司現正繼續商討成都的車站零售及相關業務，以及粵港澳大灣區的商機。

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編輯：姚卓然

港股 港鐵公司（00066） 港鐵 港鐵

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