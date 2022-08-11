【多圖】NOVO LAND第1B期登場　一房及三房示範單位陪你睇

屯門兆康NOVO LAND第1B期首張價單折實價由341.2萬元起，速成市場焦點。新地已開放示範單位，其中一間為連裝修無改動示範單位，參照第1座26樓A1室搭建，實用面積684平方呎，三房一套間隔。單位採用開放式廚房設計，但設趟門，感覺似梗廚，相信可分隔油煙。

客飯廳採用長形開則，可明確分成客廳及飯廳。與近年新盤一樣，客飯廳備有落地玻璃趟門連接露台，露台實用面積23平方呎。

寢區與浴室處於客飯廳另一端，三間睡房與客飯廳同向。其中主人房採用套房設計，外連16平方呎工作平台。設計師將其中一個睡房改成工作間，另一間睡房則改成兒童房。

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同場加映 【2022焦點新盤】新地「持續輕鬆價」推盤 屯門NOVO LAND第1B期入場價低見「3字頭」（下一頁）

另一間為無改動示範單位，參照第3座18樓M室搭建，實用面積303平方呎，一房間隔，採用開放式廚房設計。浴室屬客套兩用設計，除了有門連接客飯廳，另設玻璃趟門連接睡房。

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