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美稅局獲6000億撥款 耶倫籲勿加強審查中產

環球社會熱點 16:44 2022/08/11

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美國參議院周日通過7,500億美元（約5.85萬億港元）法案，當中措施料能增加美國國稅局（IRS）收入。法案預計本周內將在眾議院中通過，等待總統拜登簽署正式成為法例。美國財長耶倫呼籲，國稅局新得的國收入不應用以加強審查中產家庭。

美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票 【下一頁】

《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act） 於周日（7日）在參議院中通過，方案將在未來10年內，為IRS帶來約800億美元（約6,240億港元）收入。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三（10日）表示，預料方案將在周五（12日）通過眾議院。

法案將撥款800億美元（6,240億港元）加強執法，共和黨憂慮法案不止針對富人，更可能增加中產家庭稅務負擔。耶倫（Janet Yellen）致函IRS局長Charles Rettig表示，若法案正式成為法例，IRS不應動用額外資源，增加對年薪少於40萬美元（約312萬港元）企業或家庭的稅收。 耶倫強調，該部分家庭及企業不會有被加稅的機會。

美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀 【下一頁】

美國諮詢公司Morning Consult與美國媒體《Politico》合作，於本月5日至8日期間舉行民意調查，訪問逾2,000名民眾，並於周三公布調結果。當中發現，45%受訪者非常憂慮法案通過後將被加稅。但同時亦有56%民眾指，並不對此感到擔心。

對於被加稅對象方面，34%受訪者認為會是高收入美國人，而22%則指中產會是主要目標，另外亦有9%認為低收入人士。

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責任編輯：李俊儀

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