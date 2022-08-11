【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.58厘 滙豐中銀下半年首度減息

▲ 中銀香港昨減人民幣定存息。

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追息族注意，甫踏入8月，人民幣定期存款的減息浪加劇，單以本周首4天計，暫有6間港銀減息，最震撼的是3間發鈔行輪流劈息，包括中銀香港 （02388） 於昨天（8月10日）全面減息。今天（11日）輪到交銀香港下調半年期人幣定存年息，該行已一周兩連減，而建行亞洲及上商齊於本周二（9日）降短中長息。

至於素來打高息牌的富邦，最近掉頭頻頻減息，周一（8日）狠削3個月人幣定存年息0.5厘至僅得2.2厘，遂失落冠軍寶座，即使其半年及1年期的年息力保高位，卻把門檻從50萬港元，大幅倍升至100萬港元。信銀國際也劈1個月人幣定存年息0.35厘至失守1厘關。

專家預計，3間發鈔行帶頭全面削低短中長息，料降息潮未完，短存更是重災區。

8月開局至今，已有10間業界追趕人幣定存劈息快車，滙豐（HSBC）早於上周四（4日）全面減存息，3個月年息狠削0.3厘，新息率僅1.9厘，半年年息降0.2厘至險守兩厘，1年息率調低0.1厘，新報2.1厘，這是龍頭發鈔行於下半年首度減息，對上一次調整是5月24日，當時是加息。

另外，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），調低3個月、半年及1年人幣定存年息0.1厘，新息率劃一險守兩厘。渣打香港 （02888） 及南商也全面削息。

比併大行的人幣定存息率，中銀香港昨調低3個月期年息0.2厘，新息率至險守兩厘關，仍冠絕發鈔行，因渣打亦減年息0.2厘至1.9厘，跟滙豐相同。6個月期方面，中銀及渣打齊減年息0.2厘後，兩行新報2.1厘，險勝滙豐的兩厘。1年期方面，渣打減息相對輕手，只降0.1厘至2.5厘，遂抛離兩大龍頭，反觀中銀狠削0.4厘至僅得2.2厘，滙豐報2.1厘。

計及中小行人幣定存的最高息，目前1年期息率以華僑永亨的2.8厘稱王。3個月年息爆冷由美資大行花旗的2.58厘奪冠，而富邦半年年息為2.7厘，1個月年息也以該行的4.88厘居首。7天年息也有雙冠王，南商及富邦俱為13.88厘。

另方面，美滙指數今早急挫逾1%，失守106，僅報105.12，人民幣反撲，暫報6.73。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應查詢仍料，聯儲局的加息步伐將會比市場預期更加鷹派，繼續預期核心通脹會促使儲局在9月再加息75點子，政策利率在年底時達到4厘到4.25厘區間，並且可能在2023年初進一步上升。

惟廖嘉豪補充，已把美國今年底的CPI預估，由7.3%下調至6.9%。且調低美滙指數預期，3個月內由111.02，現下調至108.73，未來6個月至1年由104.04，改至103.93；但維持兩年長期目標為99.33。 而人民幣也保持3個月、半年至1年為6.95，長期目標預測6.5。

此外，國家財政部已於昨天在港招標發行國債，總額為50億元（人民幣，下同）。面對內地爛尾樓的炸彈，以及人民幣走貶等負面消息下，仍獲217.89億元入標，超額認購3.36倍，足證境外資金對優質離岸點心債的信心。

國家財政部擬於今年來港發行總額230億元的國債，打頭陣的75億元已於6月15日標售，連同今次的50億元，按理年底前尚餘115億元待售。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪