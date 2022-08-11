【網銷商機】PayPal報告：電商留意三大新趨勢　倡分散市場風險應對經濟不穏

▲ PayPal報告指網購規模仍會持續增長，建議商家靈活注意消費者趨勢。（資料圖片）

PayPal發表《2022無國界商務報告》，顯示疫情下跨境電商仍發展蓬勃，即使經濟不明朗令消費模式有變，惟消費者並不會減少使用服務，預料環球銷售額至2025年增長50%達7.4萬億美元。同時，亦注意到消費者出現3大關鍵轉變。

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調查於2021年12月至2022年1月在14個主要市場進行，訪問了14,000名18歲以上的網購消費者，歸納出在現時環境下消費者趨向謹慎。

1）有23%受訪者改為在家工作及混合辦公等，期望有更靈活購物體驗，而46%傾向選擇有靈活支付方式的零售商，舉如「先買後付」等，隨生活成本上漲，消費者亦願意用更長運輸時間，換取更低價錢。

2）經濟不明朗並影響消費者的購買商品，有57％受訪者會花費更多於可跟親友共享的產品。

3）更注重環保意識，有59%受訪者願意為有社會責任及回饋社會的品牌花費，48%稱會考慮商家是否支持本地社區。

港人購網重價亦重質

該報告提及香港市場的消費者更熱衷網購，共77%受訪者有使用國際購物平台，比2021年升4%，除了47%受訪者是「價格優先」，亦為了尋找本地沒有的產品(41%)及更高質素產品（45%）。至於首3位產品包括：服飾（40%）、化妝品(23%)及日常用品(24%)。而且47%消費者愛於社交平台尋找海外購物平台，比去年有上升5%。

相比之下，受訪72%澳洲消費者傾向網購最抵價產品為先，亦有38%不介意質素但可更快收貨。倒是英國消費者最講責任感，有60%會關注環保而評估品牌的社會影響如塑膠包裝、碳足跡等。PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳建議，商戶要提供新穎購物體驗、宣揚品牌價值、並參與不同地區市場分散風險，緊貼消費及支付趨勢。

▲ PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳建議，商戶要提供新穎購物體驗、宣揚品牌價值、並參與不同地區市場分散風險，緊貼消費及支付趨勢。

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責任編輯:王浩賢



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