【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣

繼昨（10日）晚三星（Samsung）宣布推出兩款新摺機，Motorola也不甘示弱，於今（11日）午舉行新品發布會，帶來全新摺機moto razr 2022，並聲稱將「為折疊屏正名」，到底Motorola又如何出招在市場突圍而出呢？

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Motorola在會上率先提到，由於moto razr 2022為摺疊手機，因此其轉軸相當重要。Motorola表示，新手機採用第三代星軌轉軸技術，不易產生摺痕，並且支援多角度懸停。手機展開厚7.62毫米、折疊後厚16.99毫米，重198克。

屏幕方面，moto razr 2022內屏採用6.7吋OLED屏幕，支援144Hz刷新率，不過僅限在遊戲模式下。而外屏則搭載2.7吋OLED屏幕，用家可以在外屏使用相機、天氣、日程、健身、通信等9大觸控功能。至於相機設計，手機前置搭載3,200萬像素自拍鏡頭，後置則為5,000萬像素主攝鏡頭+1,300萬像素超廣角鏡頭。

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另外一如外界所料，moto razr 2022與三星兩款新摺機的硬件規格十分相似，同樣採用高通Snapdragon 8 Gen 1+ 處理器。而續航力方面，moto razr 2022則內置3,500mAh電池，支援30W快充。

售價部分，moto razr 2022擁有三個存儲版本分別是：

8+128GB版（5,999人民幣，約6,965港元）

8+256GB版（6,499人民幣，約7,545港元）

12+512GB版（7,299人民幣，約8,498港元）

以上提及的手機產品將於今晚8時於內地率先開售，香港上市時間及價錢則仍有待官方公布。

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責任編輯：曾曉汶

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