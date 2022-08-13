【人工智能】新加坡初創研AI技術　數碼評估食品原料質量

▲ 買家和賣家可實時對食品原料的質量標準達成共識，這將減省發送實物樣品等流程。（ProfilePrint）

不少傳統工業都引入人工智能（AI），增強流程運作效率，這在食品供應鏈範疇也不例外。新加坡食品技術初創公司ProfilePrint開發了一套AI技術，只需對食品原料的小量樣本進行分析，就能進行數碼化質量評估。

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ProfilePrint於2018年成立，其開發的電磁掃描儀採用的AI系統，能夠對咖啡豆、可可、茶葉和穀物等食品原料的小量樣本進行分析，了解當中的份子特徵，從而對食品質量進行評級，

ProfilePrint指出，這項技術適合原料種植者、製造商和零售商應用，當樣本經電磁掃描儀分析後，只需數秒，就會將結果及評級以圖像形式上傳至網上平台，讓買家和賣家遙距查閱測試結果。

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ProfilePrint行政總裁Alan Lai表示：「透過網上平台，買家和賣家可實時對食品原料的質量標準達成共識，這將減省發送實物樣品、進行實驗室測試等為期數周的流程，大大縮減測試時間和成本。」他認為，這項技術可幫助食物配料供應鏈一類非常傳統的工場，提高工作效率。

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責任編輯：陳卓賢