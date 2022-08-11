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【ET講股通】梁耀康：向上反攻（附Time code）

股市 15:36 2022/08/11

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隔晚美股造好，帶動港股今早高開229點，報19840點，及後升幅擴大，尾市暫升399點，報20010點，成交693億元。恒生科技指數則升3.11%，報4303點。ATM上揚，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 齊升逾3%、騰訊 （00700） 升2%；半導體股續有支持，中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 均升約3.5%。手機設備股造好，舜宇光學 （02382） 揚8%、丘鈦科技 （01478） 急抽17%。大市向上反攻，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：07 - 港股今日市況速覽
00：35 - 升市原因一：美國CPI數據勝市場預期   美股三大指數升幅明顯
01：40 - 升市原因二：人行發表第二季度貨幣政策報告  偏寬鬆內地股市彈升
03：35 - 恒指浪低於浪   今反彈為及時雨
04：00 - 科技股造好撐市   阿里巴巴 （09988） 仍擔心大股東軟銀沽貨
05：34 - 恒指企穩20000點    方可上望21000點   
06：33 - 阿里巴巴 （09988） 不宜失守86.1元  否則只為死貓彈再尋底    
07：35 - CBOE Volatility Index 跌近19水平  納指反彈逾2成或先調整 
09：40 - 中資券商股表現強   中信証券 （06030） 升穿阻力上望17.92元
11：04 - 蘋果概念股揀舜宇光學 （02382）
12：21 - 潛力股推介：中國聯通 （00762）
16：33 - 創科實業 （00669） 公布業績抽升一成   營業額符合券商預期
19：56 - 龍湖 （00960） 反彈力度不足    地產股只宜月供小注吸納 
21：00 - 觀眾問股：請問長期持有港交所 （00388） 好唔好？咩位買入好？
25：02 - 觀眾問股：中國澱粉 （03838） 0.35元有貨應否持有？
26：16 - 觀眾問股：太古股份公司A （00019） 出業績點睇？
29：50 - 觀眾問股：太古股份公司B （00087） 7.23元有貨  止賺定加注？
30：40 - 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3325366

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走  芯片股捲土重來？**

 

 

責任編輯：霍耀堂

欄名 : ET講股通

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