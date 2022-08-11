【旅遊復甦】8元機票不再？　歐洲廉航：將不會再推出特平機票

▲ 歐洲廉航 Ryanair指，未來幾年亦不會推出低至0.99歐元的特價機票。（法新社圖片）

國際航班逐漸恢復，人們再次計畫跨境旅遊。不過以往搶平機票的日子或不會重臨，歐洲廉航 Ryanair指，未來幾年亦不會推出低至0.99歐元（約8港元）的特價機票。

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Ryanair行政總裁Michael O'Leary指，去年平均機票價格約40歐元（約323港元），未來5年將會逐漸增至50歐元（約404港元）。不過他相信，雖然生活成本增加，但人們將會繼續搭乘飛機。Michael O'Leary又稱，在低價市場內，該企特別平價的推廣機票，票價0.99歐元（約8港元），甚至是9.99歐元（約80.7港元）亦不會再推出。

由於燃料成本上升，令機票難以下調價格。Michael O'Leary相信，即使機票比疫情前昂貴，但他認為人們對航空旅遊的需求強勁，在生活成本增加的情況下，他們將會變得對價格更加敏感。

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責任編輯：葉泳珊