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【長和系】屈臣氏集團承諾2030年前為全球青年提供20萬個就業機會　職位涵蓋不同範疇

Hot Talk 15:17 2022/08/11

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【長和系】屈臣氏集團承諾2030年前為全球青年提供20萬個就業機會　職位涵蓋不同範疇

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團公布，為響應國際青年日，宣布承諾於2030年前為全球青年提供20萬個就業機會，讓他們吸取工作經驗，幫忙他們適應瞬息萬變的商業環境，並在零售業開展職業生涯。

計劃為全球年輕員工提供500萬小時培訓

屈臣氏集團指，將青年提供多元化的就業機會，包括店舖、配送中心、以及總部辦公室的工作，職位涵蓋不同範疇，由顧客服務到市場推廣、數碼開發、電子商貿、數據分析、財務、可持續發展等等，同時計劃為全球年輕員工提供500萬小時的培訓，迎接未來的挑戰。

屈臣氏集團今年增撥9億元加速數碼轉型【下一頁】

疫情前，青年失業問題經已存在，15至24歲青年的失業率是25歲以上人士的3倍，而疫情令情況更趨嚴重。

屈臣氏集團人力資源總監（亞洲）蔣仲華表示，疫情令環球經濟不景，較少工作經驗的年輕人難以找到合適工作，屈臣氏集團希望能夠為他們提供更多就業機會，幫助他們投身職場。

在亞洲，屈臣氏集團在2018年成立香港首家零售學院，成爲第一家提供零售管理專業文憑、資歷架構第五級課程的本地企業，相當於在職學士學位。目前已有超過4,400人於該計劃不同級別的課程中畢業。

相關文章：【長和系】中國屈臣氏拓展保健品市場　增設健康樂活專區

相關文章：【ESG】屈臣氏更新可持續發展目標　冀2030年降溫室氣體排放量五成

編輯：陳韻妍

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港股 疫情 屈臣氏 就業 顧客服務 零售 人力資源 長和（00001）

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