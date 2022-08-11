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【Jollibee快餐】快樂蜂次季純利增長近兩倍、銷售額已回到疫情前水平　有信心中國業務出現強勁復甦

股市 15:51 2022/08/11

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【Jollibee快餐】快樂蜂次季純利增長近兩倍、銷售額已回到疫情前水平　有信心中國業務出現強勁復甦

菲律賓快餐店快樂蜂Jollibee（菲： JFC）發布截止6月底止第二季業績，純利約28億披索（折合約5053萬美元），按年增近2倍，銷售額增長達45%至731億披索（折合13.19億美元），已回到疫情前水平，毛利率增1.1個百分點至17.9%。Jollibee上半年純利增長3.5倍至51億披索，銷售額增長35.4%至1331.2億披索。

Jollibee指，疫情期間外賣及外送業務抵消堂食客戶下跌，當中菲律賓、北美、歐洲及中東收入均錄得增長，惟中國銷售錄雙位數跌幅。

Jollibee堂食銷售額持續改善

快樂蜂行政總裁Ernesto Tanmantiong指出，堂食銷售額持續改善，同時外賣生意亦不斷增長，有信心未來數月中國業務會出現強勁復甦，利潤增長步伐超越其他地區。

Jollibee周四收報233披索，單日升6.88%。Jollibee早前公布，將於菲律賓地區重開吉野家，是次吉野家開張更象徵快樂蜂踏足日本食品領域，計劃長遠於菲律賓擴大至50家門店。

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記者：宋佩恩

股票 經濟 業績公布 餐飲 餐飲股 快餐店

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